|
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
لبنان
لبنان
عون في ذكرى الابادة الارمنية: شكّلت جرحاً مفتوحاً في ضمير البشرية
Lebanon 24
24-04-2026
|
01:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
في الذكرى الحادية عشرة بعد المئة للإبادة الأرمنية التي تصادف اليوم، قال رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
: " أستذكر بألم عميق تلك المأساة الإنسانية التي شكّلت جرحاً مفتوحاً في ضمير البشرية، وأجدّد التزامي الدائم بقيم العدالة والحقيقة وكرامة الإنسان".
واضاف
الرئيس عون
: " لقد كان
لبنان
، منذ نشأته، ملاذاً آمناً للأرمن الذين لجأوا إليه ، فاحتضنهم شعبه وامتزجت دماؤهم بترابه، ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من نسيجه الوطني. إن اللبنانيين من أصل أرمني لم يكونوا يوماً ضيوفاً في هذا الوطن، بل شركاء حقيقيين في بنائه وصموده وازدهاره. فقد أسهموا في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى الثقافة، ومن الصناعة إلى الفن، ومن السياسة إلى التعليم، وتركوا بصمة واضحة في مسيرة لبنان الحديثة".
وقال رئيس الجمهورية: "في هذه المناسبة، أحيّي صمود الشعب الأرمني وتمسّكه بهويته وذاكرته، وأؤكد أن إحياء هذه الذكرى ليس استحضاراً للماضي فحسب، بل دعوة متجددة لرفض الظلم أينما كان، والعمل من أجل عالم أكثر عدلاً وإنسانية .كما أؤكد أن لبنان سيبقى وفياً لرسالته كأرض للحرية والتعددية، ومؤمناً بأن الذاكرة هي السبيل لمنع تكرار المآسي. فلنستمد من هذه الذكرى
العزم
على تعزيز وحدتنا الوطنية، وصون كرامة الإنسان، وبناء مستقبلٍ يليق بتضحيات الأجداد وآمال الأجيال
القادمة
.
الأحزاب الارمنية الثلاثة أحيت ذكرى الإبادة في كاثوليكوسية أنطلياس
الجيش الإسرائيلي يُهاجم مبان عسكرية في منطقتي خربة سلم وتولين
الجيش الإسرائيلي يُهاجم مبان عسكرية في منطقتي خربة سلم وتولين
بعد خضوعها لعدة عمليات.. هذا وضع الصحافية زينب فرج
بعد خضوعها لعدة عمليات.. هذا وضع الصحافية زينب فرج
هل يتطور الحراك السعودي في لبنان.. وهل نجاحه مضمون؟
هل يتطور الحراك السعودي في لبنان.. وهل نجاحه مضمون؟
"هيومن رايتس ووتش" تعلّق على تدمير جسر القاسمية
"هيومن رايتس ووتش" تعلّق على تدمير جسر القاسمية
الحشيمي يطالب بعقد اجتماع تربوي طارئ: لا وضوح في إدارة ملف الامتحانات
الحشيمي يطالب بعقد اجتماع تربوي طارئ: لا وضوح في إدارة ملف الامتحانات
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
تفاوض بالنار: هدنة على الورق وحرب على الأرض
تفاوض بالنار: هدنة على الورق وحرب على الأرض
المنطقة بإنتظار مفاوضات باكستان.. هل تتجاوب ايران؟
المنطقة بإنتظار مفاوضات باكستان.. هل تتجاوب ايران؟
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
بالصورة.. رسالة عاجلة ومهمة من الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان
بالصورة.. رسالة عاجلة ومهمة من الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
