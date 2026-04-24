عون في ذكرى الابادة الارمنية: شكّلت جرحاً مفتوحاً في ضمير البشرية

واضاف : " لقد كان ، منذ نشأته، ملاذاً آمناً للأرمن الذين لجأوا إليه ، فاحتضنهم شعبه وامتزجت دماؤهم بترابه، ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من نسيجه الوطني. إن اللبنانيين من أصل أرمني لم يكونوا يوماً ضيوفاً في هذا الوطن، بل شركاء حقيقيين في بنائه وصموده وازدهاره. فقد أسهموا في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى الثقافة، ومن الصناعة إلى الفن، ومن السياسة إلى التعليم، وتركوا بصمة واضحة في مسيرة لبنان الحديثة".وقال رئيس الجمهورية: "في هذه المناسبة، أحيّي صمود الشعب الأرمني وتمسّكه بهويته وذاكرته، وأؤكد أن إحياء هذه الذكرى ليس استحضاراً للماضي فحسب، بل دعوة متجددة لرفض الظلم أينما كان، والعمل من أجل عالم أكثر عدلاً وإنسانية .كما أؤكد أن لبنان سيبقى وفياً لرسالته كأرض للحرية والتعددية، ومؤمناً بأن الذاكرة هي السبيل لمنع تكرار المآسي. فلنستمد من هذه الذكرى على تعزيز وحدتنا الوطنية، وصون كرامة الإنسان، وبناء مستقبلٍ يليق بتضحيات الأجداد وآمال الأجيال .