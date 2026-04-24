Najib Mikati
Advertisement

عون في ذكرى الابادة الارمنية: شكّلت جرحاً مفتوحاً في ضمير البشرية

24-04-2026 | 01:04
 في الذكرى الحادية عشرة بعد المئة للإبادة الأرمنية التي تصادف اليوم، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون : " أستذكر بألم عميق تلك المأساة الإنسانية التي شكّلت جرحاً مفتوحاً في ضمير البشرية، وأجدّد التزامي الدائم بقيم العدالة والحقيقة وكرامة الإنسان".

واضاف الرئيس عون : " لقد كان لبنان، منذ نشأته، ملاذاً آمناً للأرمن الذين لجأوا إليه ، فاحتضنهم شعبه وامتزجت دماؤهم بترابه، ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من نسيجه الوطني. إن اللبنانيين من أصل أرمني لم يكونوا يوماً ضيوفاً في هذا الوطن، بل شركاء حقيقيين في بنائه وصموده وازدهاره. فقد أسهموا في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى الثقافة، ومن الصناعة إلى الفن، ومن السياسة إلى التعليم، وتركوا بصمة واضحة في مسيرة لبنان الحديثة".

وقال رئيس الجمهورية: "في هذه المناسبة، أحيّي صمود الشعب الأرمني وتمسّكه بهويته وذاكرته، وأؤكد أن إحياء هذه الذكرى ليس استحضاراً للماضي فحسب، بل دعوة متجددة لرفض الظلم أينما كان، والعمل من أجل عالم أكثر عدلاً وإنسانية .كما أؤكد أن لبنان سيبقى وفياً لرسالته كأرض للحرية والتعددية، ومؤمناً بأن الذاكرة هي السبيل لمنع تكرار المآسي. فلنستمد من هذه الذكرى العزم على تعزيز وحدتنا الوطنية، وصون كرامة الإنسان، وبناء مستقبلٍ يليق بتضحيات الأجداد وآمال الأجيال القادمة.
 
Advertisement
العماد جوزاف عون

الرئيس عون

جوزاف عون

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

القادمة

التزام

