تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الأمم المتحدة تدين استهداف آمال خليل.. وغوتيريش يطالب بتحقيق فوري

24-04-2026 | 01:09
A-
A+
الأمم المتحدة تدين استهداف آمال خليل.. وغوتيريش يطالب بتحقيق فوري
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي جاريك استهداف الصحافية اللبنانية آمال خليل في غارة جوية إسرائيلية على منطقة الطيري جنوب لبنان، مقدماً التعازي لأسرتها وزملائها، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصورة التي أصيبت في الحادث نفسه.

وأوضح دي جاريك أن قوات "اليونيفيل" ساهمت في التنسيق مع الجيش الإسرائيلي لتسهيل وصول الصليب الأحمر اللبناني إلى موقع الاستهداف. ونقل عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش تأكيده "ضرورة احترام المدنيين وحمايتهم، بمن فيهم الصحافيون، في كل الأوقات"، ومطالبته بـ"تحقيق فوري ونزيه في هذه الجريمة".

وشدد على أن "استهداف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات يُعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني"، داعياً إلى تمكين الصحافيين من أداء مهامهم دون تدخل أو مضايقة.

ولدى سؤاله عن مطلب لجنة حماية الصحافيين بإجراء تحقيق دولي، قال دي جاريك إن "الأمين العام لا يستطيع تنظيم تحقيقات دولية دون تفويض"، مشيراً إلى وجود آليات يجب اتباعها، ومؤكداً في الوقت ذاته "الدور الهام" لمنظمات الدفاع عن الصحافيين لضمان "عدم مرور قتل الصحافيين دون متابعة أو عقاب".
لبنان

عربي-دولي

الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة

الصليب الأحمر

الأمين العام

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24