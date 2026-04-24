الأمم المتحدة تدين استهداف آمال خليل.. وغوتيريش يطالب بتحقيق فوري

دان المتحدث باسم ستيفان دي جاريك استهداف الصحافية آمال خليل في غارة جوية إسرائيلية على منطقة الطيري ، مقدماً التعازي لأسرتها وزملائها، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصورة التي أصيبت في الحادث نفسه.



وأوضح دي جاريك أن قوات "اليونيفيل" ساهمت في التنسيق مع الجيش لتسهيل وصول اللبناني إلى موقع الاستهداف. ونقل عن تأكيده "ضرورة احترام المدنيين وحمايتهم، بمن فيهم الصحافيون، في كل الأوقات"، ومطالبته بـ"تحقيق فوري ونزيه في هذه الجريمة".



وشدد على أن "استهداف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات يُعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني"، داعياً إلى تمكين الصحافيين من أداء مهامهم دون تدخل أو مضايقة.



ولدى سؤاله عن مطلب لجنة حماية الصحافيين بإجراء تحقيق دولي، قال دي جاريك إن "الأمين العام لا يستطيع تنظيم تحقيقات دولية دون تفويض"، مشيراً إلى وجود آليات يجب اتباعها، ومؤكداً في الوقت ذاته "الدور الهام" لمنظمات الدفاع عن الصحافيين لضمان "عدم مرور قتل الصحافيين دون متابعة أو عقاب".

