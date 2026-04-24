لبنان
الأمم المتحدة تدين استهداف آمال خليل.. وغوتيريش يطالب بتحقيق فوري
Lebanon 24
24-04-2026
|
01:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان المتحدث باسم
الأمين العام للأمم المتحدة
ستيفان دي جاريك استهداف الصحافية
اللبنانية
آمال خليل في غارة جوية إسرائيلية على منطقة الطيري
جنوب لبنان
، مقدماً التعازي لأسرتها وزملائها، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصورة التي أصيبت في الحادث نفسه.
وأوضح دي جاريك أن قوات "اليونيفيل" ساهمت في التنسيق مع الجيش
الإسرائيلي
لتسهيل وصول
الصليب الأحمر
اللبناني إلى موقع الاستهداف. ونقل عن
الأمين العام
أنطونيو غوتيريش
تأكيده "ضرورة احترام المدنيين وحمايتهم، بمن فيهم الصحافيون، في كل الأوقات"، ومطالبته بـ"تحقيق فوري ونزيه في هذه الجريمة".
وشدد على أن "استهداف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات يُعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني"، داعياً إلى تمكين الصحافيين من أداء مهامهم دون تدخل أو مضايقة.
ولدى سؤاله عن مطلب لجنة حماية الصحافيين بإجراء تحقيق دولي، قال دي جاريك إن "الأمين العام لا يستطيع تنظيم تحقيقات دولية دون تفويض"، مشيراً إلى وجود آليات يجب اتباعها، ومؤكداً في الوقت ذاته "الدور الهام" لمنظمات الدفاع عن الصحافيين لضمان "عدم مرور قتل الصحافيين دون متابعة أو عقاب".
لبنان
عربي-دولي
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة
الصليب الأحمر
الأمين العام
جنوب لبنان
الإسرائيلي
اللبنانية
