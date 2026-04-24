لبنان

نازحون في "خطر" بعد نيسان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
24-04-2026 | 01:30
نازحون في خطر بعد نيسان
علم من مصدر متابع أن الجهات الدولية تواجه صعوبات مادية جمّة في تأمين احتياجات خاصة للنازحين جراء الحرب الاسرائيلية، في وقت تشير أرقام رسمية إلى أنّ أكثر من 141,733 شخصاً يقيمون حالياً في 690 مركز إيواء جماعياً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.
 وحسب أرقام اطّلع عليها "لبنان24"، تحتاج المؤسسات التي تديرها الامم المتحدة، والتي تُعنى بشؤون النازحين في لبنان إلى أكثر من 12,5 مليون دولار بعد شهر نيسان كمرحلة أولية، إلا أنّ المشكلة تكمن بأن هذه الجهات أمنت فقط إلى حدّ الآن ما مجموعه 2,9 مليون دولار لأكثر من 220 ألف نازح.
 في هذا السياق، أكّد المصدر لـ"لبنان24" أنّ هذا العجز يقوّض بشكل خطير قدرة صندوق الأمم المتحدة للسكان على مواصلة تقديم خدمات الحماية والصحة للنازحين بعد نيسان.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الخطيب يحذر من "انفجار اجتماعي مخيف" وينتقد "التخلي الرسمي" عن النازحين
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 10:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عناية عز الدين تبحث مع "اليونيسف" و"اليونسكو" سبل تمكين الشباب النازحين
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 10:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كلاس في ذكرى 13 نيسان: "اليوبيل الاحمر للبلد الأبيض"
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 10:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
8 نيسان.. "بيجر 2"
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 10:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:20 | 2026-04-24
Lebanon24
03:02 | 2026-04-24
Lebanon24
03:00 | 2026-04-24
Lebanon24
02:55 | 2026-04-24
Lebanon24
02:49 | 2026-04-24
Lebanon24
02:34 | 2026-04-24
