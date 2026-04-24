نازحون في "خطر" بعد نيسان

علم من مصدر متابع أن الجهات الدولية تواجه صعوبات مادية جمّة في تأمين احتياجات خاصة للنازحين جراء الحرب الاسرائيلية، في وقت تشير أرقام رسمية إلى أنّ أكثر من 141,733 شخصاً يقيمون حالياً في 690 مركز إيواء جماعياً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب أرقام اطّلع عليها " "، تحتاج المؤسسات التي تديرها الامم المتحدة، والتي تُعنى بشؤون في إلى أكثر من 12,5 مليون دولار بعد شهر نيسان كمرحلة أولية، إلا أنّ المشكلة تكمن بأن هذه الجهات أمنت فقط إلى حدّ الآن ما مجموعه 2,9 مليون دولار لأكثر من 220 ألف نازح.

في هذا السياق، أكّد المصدر لـ"لبنان24" أنّ هذا العجز يقوّض بشكل خطير قدرة على مواصلة تقديم والصحة للنازحين بعد نيسان.



Advertisement