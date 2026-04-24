"دار النهار للنشر" تطلق "يوسف بك كرم والفكرة الوطنية اللبنانية" وندوة للمناسبة غدا

دعت الابرشية البطريركية نيابة أهدن - (مؤسسة خادم الله يوسف كرم) ودار النهار للنشر - ، لحضور ندوة حول كتاب الدكتور شاكر: "يوسف بك كرم والفكرة الوطنية ، بين التصور المشرقي والوعي الكياني في القرن التاسع عشر"، وذلك عند السادسة والنصف من مساء غد السبت 25 الجاري في مركز ميلاد الغزال في زغرتا.

ويتحدث في الندوة: خادم الله يوسف كرم المطران نفاع، والدكتور إميل يعقوب، والدكتور الياس داود ، والمؤلف الدكتور إبراهيم شاكر، ويدير الندوة القاضي زياد شبيب. يلي الاحتفال توقيع الكتاب.

نبذة عن الكتاب: في لحظة تاريخية تتّسم بانقضاء حقبات وتحوّلات عميقة في المنطقة، حيث يُعاد طرح الأسئلة الكبرى حول الهوية والكيان والمصير، تبرز الحاجة الملحّة إلى العودة إلى الجذور لفهم الحاضر واستشراف . من هنا، تكتسب قراءة هذا الكتاب اليوم ضرورة تتجاوز الاهتمام الأكاديمي، لتصبح مدخلاً أساسياً لفهم ما نعيشه.

يعود الدكتور إبراهيم شاكر في كتابه يوسف بك كرم والفكرة الوطنية اللبنانية بين التصور المشرقي والوعي الكياني في القرن التاسع عشر إلى تجربة يوسف بك كرم، لا بوصفها محطة تاريخية فحسب، بل كمختبر مبكر لأسئلة لا تزال تضغط على الواقع اللبناني حتى اليوم: كيف يتشكّل الوعي الوطني؟ ما حدود العلاقة بين الانتماء المشرقي والخصوصية الكيانية؟ وكيف يتداخل العامل الخارجي مع الإرادة الداخلية؟

يكشف الكتاب، عبر تحليل دقيق لخطاب كرم، عن مشروع فكري سبق نشوء الإيديولوجيات الحديثة، لكنه حمل بذوراً واضحة لفكرة وطنية لبنانية في طور التشكل. وهنا تكمن أهميته الراهنة: إذ يتيح لنا إعادة قراءة اللحظة الحالية على ضوء بداياتها، وفهم التوترات المستمرة بين الدولة والهوية، وبين الداخل ومحيطه.

إنها ليست قراءة في الماضي بقدر ما هي عودة ضرورية إليه، في زمن تتفكك فيه المسلّمات وتُطوى فيه مراحل تاريخية كاملة. فهل يمكن فهم ما ينتهي اليوم من دون العودة إلى ما بدأ بالأمس؟ هذا الكتاب يقدّم محاولة جادّة للإجابة.

