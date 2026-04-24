لبنان

"دار النهار للنشر" تطلق "يوسف بك كرم والفكرة الوطنية اللبنانية" وندوة للمناسبة غدا

Lebanon 24
24-04-2026 | 01:30
دار النهار للنشر تطلق يوسف بك كرم والفكرة الوطنية اللبنانية وندوة للمناسبة غدا
دار النهار للنشر تطلق يوسف بك كرم والفكرة الوطنية اللبنانية وندوة للمناسبة غدا photos 0
دعت الابرشية البطريركية المارونية نيابة أهدن - زغرتا (مؤسسة خادم الله يوسف كرم) ودار النهار للنشر - بيروت، لحضور ندوة حول كتاب الدكتور ابراهيم شاكر: "يوسف بك كرم والفكرة الوطنية اللبنانية، بين التصور المشرقي والوعي الكياني في القرن التاسع عشر"، وذلك عند السادسة والنصف من مساء غد  السبت 25 الجاري في مركز ميلاد الغزال في زغرتا.
ويتحدث في الندوة: رئيس مؤسسة خادم الله يوسف كرم المطران جوزيف نفاع، والدكتور إميل يعقوب، والدكتور الياس داود القطار، والمؤلف الدكتور إبراهيم شاكر، ويدير الندوة القاضي زياد شبيب. يلي الاحتفال توقيع الكتاب.
نبذة عن الكتاب: في لحظة تاريخية تتّسم بانقضاء حقبات وتحوّلات عميقة في المنطقة، حيث يُعاد طرح الأسئلة الكبرى حول الهوية والكيان والمصير، تبرز الحاجة الملحّة إلى العودة إلى الجذور لفهم الحاضر واستشراف المستقبل. من هنا، تكتسب قراءة هذا الكتاب اليوم ضرورة تتجاوز الاهتمام الأكاديمي، لتصبح مدخلاً أساسياً لفهم ما نعيشه.
يعود الدكتور إبراهيم شاكر في كتابه يوسف بك كرم والفكرة الوطنية اللبنانية بين التصور المشرقي والوعي الكياني في القرن التاسع عشر إلى تجربة يوسف بك كرم، لا بوصفها محطة تاريخية فحسب، بل كمختبر مبكر لأسئلة لا تزال تضغط على الواقع اللبناني حتى اليوم: كيف يتشكّل الوعي الوطني؟ ما حدود العلاقة بين الانتماء المشرقي والخصوصية الكيانية؟ وكيف يتداخل العامل الخارجي مع الإرادة الداخلية؟
يكشف الكتاب، عبر تحليل دقيق لخطاب كرم، عن مشروع فكري سبق نشوء الإيديولوجيات الحديثة، لكنه حمل بذوراً واضحة لفكرة وطنية لبنانية في طور التشكل. وهنا تكمن أهميته الراهنة: إذ يتيح لنا إعادة قراءة اللحظة الحالية على ضوء بداياتها، وفهم التوترات المستمرة بين الدولة والهوية، وبين الداخل ومحيطه.
إنها ليست قراءة في الماضي بقدر ما هي عودة ضرورية إليه، في زمن تتفكك فيه المسلّمات وتُطوى فيه مراحل تاريخية كاملة. فهل يمكن فهم ما ينتهي اليوم من دون العودة إلى ما بدأ بالأمس؟ هذا الكتاب يقدّم محاولة جادّة للإجابة.
 
 
 
 
 
