"هيومن رايتس ووتش" تعلّق على تدمير جسر القاسمية

حذرت منظمة " " من أن تدمير الجيش جسر وفصل منطقة عن باقي قد يعد جريمة حرب، بحسب " " .



وقالت المنظمة :"إن الهجوم المتعمد الذي حصل يوم 16 نيسان وقبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار، دمر آخر معبر رئيسي سالك للمدنيين والمساعدات، مع احتمال إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين"، مشيرة إلى أن "عشرات الآلاف من المدنيين لا يزالون في مناطق جنوب ".



أضافت :" قد تكون هناك معابر أخرى أصغر لا تزال سليمة، لكنها تقع في مناطق وعرة ومحدودة الحجم، وفي بعض الحالات غير متصلة بشبكات الطرق، مما يجعل من الصعب على المدنيين الوصول إلى مناطق أكثر أمانا شمال النهر أو إيصال المساعدات الإنسانية بأمان".



ودعت المنظمة الدول المانحة إلى "اتخاذ إجراءات فورية تشمل دعم إنشاء معابر موقتة خلال وقف إطلاق النار، لمحاولة تأمين حصول المدنيين على المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة مثل الماء والغذاء والأدوية، والضغط على لاحترام وضمان مرور المدنيين بأمان عبر تلك المعابر".



وأشار باحث لبنان في "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس إلى أن "الهجمات المنهجية والمتكررة للجيش الإسرائيلي على الجسور تعكس تجاهلا صارخا لسلامة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا يعيشون هناك"، داعيا الدول الأخرى إلى "الضغط عاجلا على الجيش الإسرائيلي ليتوقف عن تعريض وضع المدنيين للخطر".

