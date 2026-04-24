الجيش الإسرائيلي يُهاجم مبان عسكرية في منطقتي خربة سلم وتولين

أعلن الجيش انه هاجم مبان عسكرية في منطقتي وتولين في استخدمها للدفع بمخططات إرهابية ضد ، وفق زعمه.وأضاف الجيش الإسرائيلي ان هذه نُفذت ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية من قبل حزب الله باتجاه منطقة شتولا مساء أمس الخميس.وأكد الجيش الإسرائيلي انه سيواصل العمل بحزم ضد التهديدات الموجهة إلى إسرائيل، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي.