يزبك: نقل المفاوضات إلى البيت الأبيض يعكس رعاية ترامب للبنان

اعتبر النائب غياث يزبك في حديث اذاعي أن نقل المفاوضات من الأميركية إلى يشير إلى "رعاية خاصة من الرئيس "، ويعكس رغبة أميركية في تحقيق تقدم سريع على المسار التفاوضي، في ظل التعقيدات الجيوسياسية المرتبطة بالصراع مع وروسيا والصين.



ورأى يزبك أن الحديث عن تمديد وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع، وإمكانية عقد لقاءات سياسية رفيعة المستوى قد تشمل الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعكس جدية المسار التفاوضي لكنه يبقى عرضة للتعطيل بفعل التطورات الميدانية.



وشدد على أن أولوية يجب أن تكون استعادة السيادة الكاملة وإنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، معتبراً أن استمرار هذا الواقع يعيق أي فرصة حقيقية للاستقرار. ودعا إلى دعم المجتمع الدولي (فرنسا والسعودية والولايات المتحدة) للدولة لتمكينها من استثمار الفرصة الإقليمية الحالية نحو الاستقرار السياسي والأمني.



