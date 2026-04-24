لبنان

استعدوا.. ارتفاع مستمر في درجات الحرارة وستقارب الثلاثين في هذا اليوم

24-04-2026 | 03:58
استعدوا.. ارتفاع مستمر في درجات الحرارة وستقارب الثلاثين في هذا اليوم
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجنوبية، تنشط الرياح فتقارب ال 50 كم/س مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، على ان تتراوح درجة الحرارة نهار الاثنين في الداخل بين 10 و29 درجة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فتتخطى معدلاتها الموسمية مع نشاط في سرعة الرياح . ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من بعد ظهر يوم الأحد بمنخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا جنوب اليونان يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وبعض التقلبات المحلية يوم الأثنين المقبل. 

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم، يتحول إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال فتتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح مساء في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

السبت: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجنوبية، تنشط الرياح فتقارب ال 50 كم/س مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الأحد:  غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة بخاصة جنوب البلاد خلال النهار والتي تنخفض بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من بعد الظهر، ترتفع نسبة الرطوبة مساء فيتكوّن الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم وتمسي الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة محلية موحلة .

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، يتكوّن الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار محلية، فتنحسر الأمطار اعتبارا من المساء.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 26 درجة، فوق الجبال من 8 الى 23 درجة، في الداخل من 10 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 10 و 35 كم/س، تنشط مساء في الجنوب وتصل الى 45 كم/س .

-الانقشاع: جيد الى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70 % .

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  5,58

-ساعة غروب الشمس:  19,15
