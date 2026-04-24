لبنان
أوهم فتاة لبنانية بالزواج ثم خطفها إلى سوريا.. وهكذا تم انقاذها بعملية دقيقة
Lebanon 24
24-04-2026
|
04:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ، انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها
قوى الأمن الداخلي
لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق
اللبنانية
، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام القاصر (م. أ. مواليد عام 2010، لبنانية)، بمغادرة منزل ذويها الكائن في محلة غلبون بتاريخ 15-04-2026، وبحوزتها مبلغ حوالي /2000/ دولار أميركي ومستنداتها الشخصية، الى جهة مجهولة".
أضاف البلاغ:" على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة. وبنتيجة المتابعة، تبين أن المذكورة كانت تتواصل مع شخص عبر تطبيق "
واتساب
"، والذي أوهمها أنه يرغب بالزواج بها وهو متواجد على الحدود
اللبنانية السورية
في محلة
وادي خالد
، حيث قام باستدراجها وجرى نقلها إلى داخل الأراضي
السورية
، ويدعى: ا. م. (مواليد عام 2009، سوري)".
تابع البلاغ:" بتاريخ 22-04-2026 وبعد مرور حوالي /72/ ساعة على وجود القاصر في
سوريا
، تمكّنت قطعات الشعبة وبعملية أمنية دقيقة من الوصول إليها في حمص وتأمينها لدى أشخاص موثوقين، ومن ثم نقلها إلى داخل الأراضي اللبنانية".
ختم:" تم تسليم الفتاة إلى ذويها، بناءً على إشارة
القضاء
المختص".
مواضيع ذات صلة
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
24/04/2026 13:37:46
24/04/2026 13:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: مهمة إنقاذ الطيار الأميركي في إيران كانت "دقيقة للغاية"
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: مهمة إنقاذ الطيار الأميركي في إيران كانت "دقيقة للغاية"
24/04/2026 13:37:46
24/04/2026 13:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: خلال 30 دقيقة تم استهداف 10 مقرات في ضاحية بيروت
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: خلال 30 دقيقة تم استهداف 10 مقرات في ضاحية بيروت
24/04/2026 13:37:46
24/04/2026 13:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعملية دقيقة.. فصل توأمتين سعوديتين بعمر 20 يوماً
Lebanon 24
بعملية دقيقة.. فصل توأمتين سعوديتين بعمر 20 يوماً
24/04/2026 13:37:46
24/04/2026 13:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية السورية
قوى الأمن الداخلي
شعبة المعلومات
وادي خالد
اللبنانية
القضاء ا
السورية
واتساب
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصورة.. وفاة جندي من "اليونيفيل" متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي
Lebanon 24
بالصورة.. وفاة جندي من "اليونيفيل" متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي
06:28 | 2026-04-24
24/04/2026 06:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. لقاء بين عون وماكرون في نيقوسيا
Lebanon 24
بالصور.. لقاء بين عون وماكرون في نيقوسيا
06:22 | 2026-04-24
24/04/2026 06:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: لن نسمح بتسليم لبنان أو المساس بسيادته
Lebanon 24
قبلان: لن نسمح بتسليم لبنان أو المساس بسيادته
06:19 | 2026-04-24
24/04/2026 06:19:10
Lebanon 24
Lebanon 24
النهب مستمر.. إسرائيليون يسرقون "الذهب" في جنوب لبنان
Lebanon 24
النهب مستمر.. إسرائيليون يسرقون "الذهب" في جنوب لبنان
06:18 | 2026-04-24
24/04/2026 06:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام اتصل بنظيره الأردني وشكره على تقديم مساعدات للبنان
Lebanon 24
سلام اتصل بنظيره الأردني وشكره على تقديم مساعدات للبنان
06:12 | 2026-04-24
24/04/2026 06:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
Lebanon 24
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
02:16 | 2026-04-24
24/04/2026 02:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُفاجىء يورغو شلهوب: انت رجل أحلامي
15:17 | 2026-04-23
23/04/2026 03:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
Lebanon 24
استقالة مفاجئة تهز فريق التفاوض الإيراني
13:13 | 2026-04-23
23/04/2026 01:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاوض بالنار: هدنة على الورق وحرب على الأرض
Lebanon 24
تفاوض بالنار: هدنة على الورق وحرب على الأرض
09:01 | 2026-04-23
23/04/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنطقة بإنتظار مفاوضات باكستان.. هل تتجاوب ايران؟
Lebanon 24
المنطقة بإنتظار مفاوضات باكستان.. هل تتجاوب ايران؟
10:01 | 2026-04-23
23/04/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
