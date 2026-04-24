أوهم فتاة لبنانية بالزواج ثم خطفها إلى سوريا.. وهكذا تم انقاذها بعملية دقيقة

24-04-2026 | 04:08
أوهم فتاة لبنانية بالزواج ثم خطفها إلى سوريا.. وهكذا تم انقاذها بعملية دقيقة
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ، انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام القاصر (م. أ. مواليد عام 2010، لبنانية)، بمغادرة منزل ذويها الكائن في محلة غلبون بتاريخ 15-04-2026، وبحوزتها مبلغ حوالي /2000/ دولار أميركي ومستنداتها الشخصية، الى جهة مجهولة".

أضاف البلاغ:" على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة. وبنتيجة المتابعة، تبين أن المذكورة كانت تتواصل مع شخص عبر تطبيق "واتساب"، والذي أوهمها أنه يرغب بالزواج بها وهو متواجد على الحدود اللبنانية السورية في محلة وادي خالد، حيث قام باستدراجها وجرى نقلها إلى داخل الأراضي السورية، ويدعى: ا. م. (مواليد عام 2009، سوري)".
 
تابع البلاغ:" بتاريخ 22-04-2026 وبعد مرور حوالي /72/ ساعة على وجود القاصر في سوريا، تمكّنت قطعات الشعبة وبعملية أمنية دقيقة من الوصول إليها في حمص وتأمينها لدى أشخاص موثوقين، ومن ثم نقلها إلى داخل الأراضي اللبنانية".

ختم:" تم تسليم الفتاة إلى ذويها، بناءً على إشارة القضاء المختص".

مواضيع ذات صلة
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 13:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: مهمة إنقاذ الطيار الأميركي في إيران كانت "دقيقة للغاية"
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 13:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: خلال 30 دقيقة تم استهداف 10 مقرات في ضاحية بيروت
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 13:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعملية دقيقة.. فصل توأمتين سعوديتين بعمر 20 يوماً
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 13:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية السورية

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

وادي خالد

اللبنانية

القضاء ا

السورية

واتساب

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
