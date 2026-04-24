أوهم فتاة لبنانية بالزواج ثم خطفها إلى سوريا.. وهكذا تم انقاذها بعملية دقيقة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ، انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام القاصر (م. أ. مواليد عام 2010، لبنانية)، بمغادرة منزل ذويها الكائن في محلة غلبون بتاريخ 15-04-2026، وبحوزتها مبلغ حوالي /2000/ دولار أميركي ومستنداتها الشخصية، الى جهة مجهولة".



أضاف البلاغ:" على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة. وبنتيجة المتابعة، تبين أن المذكورة كانت تتواصل مع شخص عبر تطبيق " "، والذي أوهمها أنه يرغب بالزواج بها وهو متواجد على الحدود في محلة ، حيث قام باستدراجها وجرى نقلها إلى داخل الأراضي ، ويدعى: ا. م. (مواليد عام 2009، سوري)".

تابع البلاغ:" بتاريخ 22-04-2026 وبعد مرور حوالي /72/ ساعة على وجود القاصر في ، تمكّنت قطعات الشعبة وبعملية أمنية دقيقة من الوصول إليها في حمص وتأمينها لدى أشخاص موثوقين، ومن ثم نقلها إلى داخل الأراضي اللبنانية".



ختم:" تم تسليم الفتاة إلى ذويها، بناءً على إشارة المختص".