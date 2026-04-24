بتمويل ياباني.. الفاو والزراعة تطلقان مشروعاً لدعم 230 أسرة في الجنوب والنبطية

أعلنت بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وحكومة ، إطلاق مبادرة إنسانية جديدة تستهدف إنقاذ سبل العيش الزراعي في قرى المتضررة من النزاع.



ويهدف المشروع الذي يحمل عنوان "تعزيز التعافي وصمود النظم الزراعية والغذائية" إلى مساعدة نحو 230 أسرة زراعية هي الأكثر ضعفاً، أي ما يعادل 1150 فرداً، يعملون في إنتاج المحاصيل وتربية المواشي في محافظتي الجنوب والنبطية. وستكون النساء حاضرات بنسبة لا تقل عن 30% من المستفيدين، خصوصاً الأسر التي تعيلها نساء.



ورأى الدكتور نزار هاني أن المشروع "يأتي في لحظة مفصلية يتقاطع فيها النزاع مع الضغوط المناخية والاقتصادية"، مشدداً على أن الأولوية هي "الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التعافي المستدام"، مع التركيز على حماية الحيوانية التي وصفها بـ"ركيزة الأمن الغذائي الريفي".



أما ممثل "الفاو" بالإنابة إيتيان كاريم فحذر من أن "الحيوانات لا يمكنها الانتظار"، مؤكداً أن غياب الدعم الفوري يهدد بفقدان القطعان ومصدر الدخل الوحيد للأسر الهشة.



وبدوره، شدد السفير الياباني يوكوتا كينجي على " بلاده القوي بالوقوف إلى جانب "، قائلاً: "نهدف إلى دعم تعافي قطاع النظم الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي وصمود صغار المزارعين المتضررين".



ويشمل المشروع توزيع مساعدات مصممة خصيصاً لاستئناف الأنشطة الزراعية وتوليد الدخل وتنشيط الاقتصادات المحلية في المناطق المستهدفة.



