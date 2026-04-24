تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بتمويل ياباني.. الفاو والزراعة تطلقان مشروعاً لدعم 230 أسرة في الجنوب والنبطية

24-04-2026 | 04:24
A-
A+
بتمويل ياباني.. الفاو والزراعة تطلقان مشروعاً لدعم 230 أسرة في الجنوب والنبطية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الزراعة بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وحكومة اليابان، إطلاق مبادرة إنسانية جديدة تستهدف إنقاذ سبل العيش الزراعي في قرى جنوب لبنان المتضررة من النزاع.

ويهدف المشروع الذي يحمل عنوان "تعزيز التعافي وصمود النظم الزراعية والغذائية" إلى مساعدة نحو 230 أسرة زراعية هي الأكثر ضعفاً، أي ما يعادل 1150 فرداً، يعملون في إنتاج المحاصيل وتربية المواشي في محافظتي الجنوب والنبطية. وستكون النساء حاضرات بنسبة لا تقل عن 30% من المستفيدين، خصوصاً الأسر التي تعيلها نساء.

ورأى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أن المشروع "يأتي في لحظة مفصلية يتقاطع فيها النزاع مع الضغوط المناخية والاقتصادية"، مشدداً على أن الأولوية هي "الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التعافي المستدام"، مع التركيز على حماية الثروة الحيوانية التي وصفها بـ"ركيزة الأمن الغذائي الريفي".

أما ممثل "الفاو" بالإنابة إيتيان كاريم فحذر من أن "الحيوانات لا يمكنها الانتظار"، مؤكداً أن غياب الدعم الفوري يهدد بفقدان القطعان ومصدر الدخل الوحيد للأسر الهشة.

وبدوره، شدد السفير الياباني يوكوتا كينجي على "التزام بلاده القوي بالوقوف إلى جانب لبنان"، قائلاً: "نهدف إلى دعم تعافي قطاع النظم الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي وصمود صغار المزارعين المتضررين".

ويشمل المشروع توزيع مساعدات مصممة خصيصاً لاستئناف الأنشطة الزراعية وتوليد الدخل وتنشيط الاقتصادات المحلية في المناطق المستهدفة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الزراعة يطلق حزمة شراكات مع القطاع الخاص والفاو لتطوير الإنتاج والتصدير
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 13:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"الفاو" في لبنان تعزي بالشهداء: نؤكد استمرارنا بدعم القطاع الزراعي
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 13:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني في مؤتمر "الفاو" الإقليمي من روما: الزراعة خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي وسط تصاعد التحديات
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 13:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة القطرية في بيروت: دولة قطر ستقدم استجابة إغاثية عاجلة لدعم 40500 أسرة لبنانية نازحة
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 13:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الزراعة

وزير الزراعة

جنوب لبنان

النبطية

اليابان

الثروة

التزام

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:28 | 2026-04-24
Lebanon24
06:22 | 2026-04-24
Lebanon24
06:19 | 2026-04-24
Lebanon24
06:18 | 2026-04-24
Lebanon24
06:12 | 2026-04-24
Lebanon24
06:07 | 2026-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24