شريفة: نحذّر من مخاطر الاستفراد بالقرارات المصيرية

انتقد إمام المفتي الشيخ ما وصفه بـ"بدعة وقف إطلاق النار"، معتبراً أن تواصل تدمير البيوت واستهداف القرى بينما يُطلب من الطرف الآخر وحده الالتزام.



وقال شريفة في خطبة الجمعة: "بمفهومهم، وقف إطلاق النار ملزم فقط للمقاومة، ومعفى منه المحتل"، رافضاً "الخط الأصفر" الذي اعتبره محاولة لفرض واقع احتلالي جديد على الجنوب. وأضاف: "نرفضه بكل أشكاله، كما نرفض كل ألوان ".



وأكد أن "إرادة أهل الجنوب وصمودهم أقوى من كل محاولات فرض الفراغ"، مشدداً على أن "تمسكهم بأرضهم يعيد نبض الحياة إليها".



وفي الشأن الداخلي، حذر شريفة من "مخاطر الاستفراد بالقرارات المصيرية وسياسات الإقصاء والاستقواء"، معتبراً أن "التجارب أثبتت أن منطق التعنت والغلبة لا يبني دولة". ودعا إلى "اعتماد لغة هادئة ومسؤولة تراعي مصلحة الوطن "، والانتقال "من التخاصم إلى التلاقي، ومن القطيعة إلى الحوار".



وختم مستشهداً بالإمام : "الطوائف نعمة، والطائفية نقمة"، مطالباً بـ"توحيد القلوب وإبعاد الفتن"، ومؤكداً أن " لا يُحكم إلا بالتوافق، ولا يستمر إلا بالعدالة والشعور بالشراكة الكاملة بين جميع أبنائه".



