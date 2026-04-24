شريفة: نحذّر من مخاطر الاستفراد بالقرارات المصيرية

24-04-2026 | 04:45
انتقد إمام مسجد الصفا المفتي الشيخ حسن شريفة ما وصفه بـ"بدعة وقف إطلاق النار"، معتبراً أن إسرائيل تواصل تدمير البيوت واستهداف القرى بينما يُطلب من الطرف الآخر وحده الالتزام.

وقال شريفة في خطبة الجمعة: "بمفهومهم، وقف إطلاق النار ملزم فقط للمقاومة، ومعفى منه المحتل"، رافضاً "الخط الأصفر" الذي اعتبره محاولة لفرض واقع احتلالي جديد على الجنوب. وأضاف: "نرفضه بكل أشكاله، كما نرفض كل ألوان الاحتلال".

وأكد أن "إرادة أهل الجنوب وصمودهم أقوى من كل محاولات فرض الفراغ"، مشدداً على أن "تمسكهم بأرضهم يعيد نبض الحياة إليها".

وفي الشأن الداخلي، حذر شريفة من "مخاطر الاستفراد بالقرارات المصيرية وسياسات الإقصاء والاستقواء"، معتبراً أن "التجارب أثبتت أن منطق التعنت والغلبة لا يبني دولة". ودعا إلى "اعتماد لغة هادئة ومسؤولة تراعي مصلحة الوطن العليا"، والانتقال "من التخاصم إلى التلاقي، ومن القطيعة إلى الحوار".

وختم مستشهداً بالإمام موسى الصدر: "الطوائف نعمة، والطائفية نقمة"، مطالباً بـ"توحيد القلوب وإبعاد الفتن"، ومؤكداً أن "لبنان لا يُحكم إلا بالتوافق، ولا يستمر إلا بالعدالة والشعور بالشراكة الكاملة بين جميع أبنائه".
مسجد الصفا

موسى الصدر

حسن شريفة

الشيخ حسن

حسن شريف

الاحتلال

إسرائيل

الطائف

