بحضور وزاري ونيابي ودبلوماسي.. "مباراة السلام" السنوية في كرة السلة تجمع اللبنانيين

برعاية الدكتور بول مرقص، وبحضور النائبين سيمون أبي وإلياس حنكش، إلى جانب محافظ مدينة القاضي مروان عبود، أقامت جمعية "جوائز بيروت" الذهبية برئاسة محمد حلواني، وكعادتها السنوية، مباراة السلام في كرة السلة في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونة، بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة من أهل الفن والإعلام والرياضة، إضافةً إلى ممثلين عن السلك الديبلوماسي.



وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة نشاطات تسعى الجمعية من خلالها إلى إحياء ذكرى الحرب الأهلية بأسلوب حضاري وبنّاء، يسلّط الضوء على ضرورة التعلم من دروس الماضي والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والاستقرار. كما شكّلت المناسبة فرصة للتأكيد على دور الرياضة والثقافة في مدّ جسور التواصل بين الناس، وترسيخ مفهوم العيش المشترك.



وفي ختام المباراة، تمّ توزيع الميداليات والكؤوس التذكارية على المشاركين الذين عبّروا عن دعمهم لمثل هذه المبادرات التي تعزز الأمل وتجمع اللبنانيين حول قواسم مشتركة، مؤكدين أن " ، رغم كل التحديات، يبقى قادراً على النهوض بوحدة أبنائه وإرادتهم". (الوكالة الوطنية للإعلام)



