تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بحضور وزاري ونيابي ودبلوماسي.. "مباراة السلام" السنوية في كرة السلة تجمع اللبنانيين

Lebanon 24
24-04-2026 | 04:50
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، وبحضور النائبين سيمون أبي رميا وإلياس حنكش، إلى جانب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، أقامت جمعية "جوائز بيروت" الذهبية برئاسة محمد حلواني، وكعادتها السنوية، مباراة السلام في كرة السلة في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونة، بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة من أهل الفن والإعلام والرياضة، إضافةً إلى ممثلين عن السلك الديبلوماسي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة نشاطات تسعى الجمعية من خلالها إلى إحياء ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية بأسلوب حضاري وبنّاء، يسلّط الضوء على ضرورة التعلم من دروس الماضي والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والاستقرار. كما شكّلت المناسبة فرصة للتأكيد على دور الرياضة والثقافة في مدّ جسور التواصل بين الناس، وترسيخ مفهوم العيش المشترك.

وفي ختام المباراة، تمّ توزيع الميداليات والكؤوس التذكارية على المشاركين الذين عبّروا عن دعمهم لمثل هذه المبادرات التي تعزز الأمل وتجمع اللبنانيين حول قواسم مشتركة، مؤكدين أن "لبنان، رغم كل التحديات، يبقى قادراً على النهوض بوحدة أبنائه وإرادتهم". (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
لبنان

منوعات

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

وزير الإعلام

اللبنانية

دبلوماسي

الرياض

بيروت

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24