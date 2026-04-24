لبنان

هوكشتاين: إيران يجب ألا تقرر مصير لبنان أو أي دولة أخرى في المنطقة

Lebanon 24
24-04-2026 | 04:54
هوكشتاين: إيران يجب ألا تقرر مصير لبنان أو أي دولة أخرى في المنطقة
اعتبر آموس هوكشتاين، كبير مستشاري الطاقة والأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أن منطقة الخليج العربي تعد من أكثر المناطق استقرارا وازدهارا، مؤكدا أن دولة الإمارات بأمنها وازدهارها قادرة على الوقوف والدفاع عن نفسها، وهو ما اعتبره نموذجا يجب أن يحتذى به في دول أخرى تشهد اضطرابات مثل لبنان.

وأضاف في حديث إلى "سكاي نيوز عربية" أن ما يجري في الإمارات يعكس قدرة الدولة على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الأمن والتنمية والانفتاح الاقتصادي.

وتطرق هوكشتاين خلال حديثه إلى ملفات إقليمية أخرى، أبرزها لبنان وإيران. ففي الملف اللبناني، شدد على ضرورة دعم الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله، معتبرا أن بقاء أي قوة مسلحة خارج الدولة يعيق الاستقرار.

وأكد أن مستقبل لبنان يجب أن يكون بيد شعبه وليس عبر تدخلات خارجية، في إشارة إلى إيران.

كما دعا إلى فصل المسارات بين المفاوضات الأميركية الإيرانية وبين الملفات الإقليمية الأخرى، قائلا إن "إيران لا يجب أن تقرر مصير لبنان أو أي دولة أخرى في المنطقة"، مشيراً إلى أن واشنطن تتعامل مع كل ملف بشكل منفصل.
 
لبنان

عربي-دولي

الجيش اللبناني

الدولة على

سكاي نيوز

الإيرانية

جو بايدن

حزب الله

الإيراني

الإمارات

