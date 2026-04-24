هوكشتاين: إيران يجب ألا تقرر مصير لبنان أو أي دولة أخرى في المنطقة

اعتبر آموس هوكشتاين، كبير مستشاري الطاقة والأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي السابق ، أن منطقة الخليج العربي تعد من أكثر المناطق استقرارا وازدهارا، مؤكدا أن دولة بأمنها وازدهارها قادرة على الوقوف والدفاع عن نفسها، وهو ما اعتبره نموذجا يجب أن يحتذى به في دول أخرى تشهد اضطرابات مثل .وأضاف في حديث إلى " عربية" أن ما يجري في الإمارات يعكس قدرة بناء منظومة متكاملة تجمع بين الأمن والتنمية والانفتاح الاقتصادي.وتطرق هوكشتاين خلال حديثه إلى ملفات إقليمية أخرى، أبرزها لبنان وإيران. ففي الملف اللبناني، شدد على ضرورة دعم لنزع سلاح ، معتبرا أن بقاء أي قوة مسلحة خارج الدولة يعيق الاستقرار.وأكد أن مستقبل لبنان يجب أن يكون بيد شعبه وليس عبر تدخلات خارجية، في إشارة إلى .كما دعا إلى فصل المسارات بين المفاوضات الأميركية وبين الملفات الإقليمية الأخرى، قائلا إن "إيران لا يجب أن تقرر مصير لبنان أو أي دولة أخرى في المنطقة"، مشيراً إلى أن تتعامل مع كل ملف بشكل منفصل.