قطاع التأمين اللبناني يسجل "نمواً محدوداً" رغم الأزمات

كشفت لجنة مراقبة هيئات الضمان عن حصيلة أداء سوق التأمين المحلي وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ناشرة تقريرها السنوي عن عام 2024.



ورأت اللجنة أن البيانات الواردة في التقرير تعكس "استمرار قدرة القطاع على الصمود والمحافظة على الحد الأدنى من النمو والاستقرار"، رغم تسجيل تطور وُصف بـ"المحدود" في بعض مؤشراته.



وشددت اللجنة في بيانها على أنها تهدف من خلال هذا الإصدار إلى "تعزيز أعلى مستويات الشفافية والإفصاح، ووضع البيانات والمؤشرات الأساسية في متناول المعنيين والرأي العام". كما أكدت "مواصلة جهودها لتطوير العمل الرقابي بما يدعم استقرار القطاع وحماية حقوق المؤمَّن لهم".



