عودة تدريجية للنازحين وسط هدنة ممدّدة

بدأت منذ ساعات الصباح حركة عودة ملحوظة للنازحين إلى بلدات الجنوب، وذلك عقب الإعلان عن تمديد الهدنة لثلاثة أسابيع إضافية، في خطوة تعزز الآمال باستمرار الاستقرار النسبي.



وتشهد الطرقات الرئيسية زحمة ناشطة، مع تدفّق الأهالي لتفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد فترة من النزوح القسري، وسط مشاعر مختلطة بين الارتياح والحذر.



ورغم الهدوء النسبي الذي يخيّم على المنطقة، لا تزال بعض الخروقات تُسجَّل بين الحين والآخر، ما يُبقي الوضع الميداني مفتوحًا على احتمالات متعددة، بين تثبيت التهدئة أو الانزلاق مجددًا نحو التصعيد.

