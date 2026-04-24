تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

تعاون لبناني–دولي لتعزيز إدارة مراكز الإيواء في صيدا

Lebanon 24
24-04-2026 | 05:17
تعاون لبناني–دولي لتعزيز إدارة مراكز الإيواء في صيدا
تعاون لبناني–دولي لتعزيز إدارة مراكز الإيواء في صيدا photos 0
 استقبل رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي سفير فرنسا هيرفي ماغرو وممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ.

حضر اللقاء نائب رئيس البلدية الدكتور أحمد عكرة وأعضاء المجلس البلدي: براء الحريري، ماجد عبد الجواد، وائل قصب، هشام حشيشو، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث وفاء شعيب وفريق الخلية من مؤسسة الحريري.

شكل اللقاء مناسبة لاستعراض سير أعمال الإيواء المستمرة في المدينة، حيث ناقش المجتمعون التداعيات التي تركتها الهدنة المعلنة على حركة النزوح، سواء من حيث استقرار أعداد النازحين أو التحديات الجديدة التي تفرضها المرحلة. كما تم التركيز على وضع خطط عملية لضمان استدامة الخدمات الأساسية في مراكز الإيواء لأطول فترة ممكنة، في ظل استمرار الأزمة وضرورة تأمين مقومات الصمود للوافدين.

وأثنى السفير ماغرو وبيلينغ في تصريح مشترك على الجهود التي تبذلها البلدية ووحدة إدارة الكوارث وأكدا أن ما "عايناه في بلدية صيدا و خلية الأزمة يعد نموذجاً يُحتذى به في إدارة الأزمات، حيث يتم بذل جهود استثنائية منظمة ومهنية عالية جداً في عمل غرفة العمليات، وأن هذه الاحترافية في التعامل مع ملفات الإيواء والإغاثة، والتفاني الذي يجمع بين الحس الإنساني والتخطيط الإداري السليم هي التي مكّنت المدينة من احتواء تداعيات النزوح".

بدوره، رحب المهندس مصطفى حجازي بالوفد الزائر، معبراً عن امتنان المدينة لهذا الاهتمام الدولي، ومؤكداً "إن زيارة سعادة السفير والممثلة الأممية تعني لنا الكثير، فهي تأكيد على تضامن المجتمع الدولي مع صيدا في مواجهة هذه التحديات الصعبة". وشكر لفرنسا ولمفوضية اللاجئين دعمهما المستمر، وقال:" نعتبر ثناءهم على عمل فريقنا في غرفة العمليات وساماً نضعه على صدر كل موظف ومتطوع ساهم في العملية الاغائية. نحن عازمون على مواصلة عملنا بكل شفافية واحترافية لضمان كرامة أهلنا النازحين".

اختتم اللقاء بتأكيد الطرفين "أهمية استمرار التنسيق الوثيق، لضمان جهوزية المرافق البلدية والخدمية للتعامل مع كل الاحتمالات الميدانية المستقبلية".
مقترح آلية تعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية لإدارة مراكز الإيواء في المدارس الرسمية
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
غرفة إدارة العمليات والكوارث في بلدية صيدا: استقبال 2000 نازح وفتح 8 مراكز للإيواء
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: مراكز الإيواء في صيدا وبيروت بلعت طاقتها الاستيعابية
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا: مراكز الإيواء تجاوزت قدرتها الاستيعابية
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-04-24
Lebanon24
09:11 | 2026-04-24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-24
Lebanon24
08:29 | 2026-04-24
Lebanon24
08:12 | 2026-04-24
Lebanon24
08:11 | 2026-04-24
