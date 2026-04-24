تعاون لبناني–دولي لتعزيز إدارة مراكز الإيواء في صيدا

استقبل رئيس بلدية المهندس مصطفى حجازي سفير هيرفي ماغرو وممثلة مفوضية لشؤون اللاجئين في كارولينا ليندهولم بيلينغ.



حضر اللقاء البلدية الدكتور أحمد عكرة وأعضاء المجلس البلدي: براء ، ماجد عبد الجواد، وائل قصب، هشام حشيشو، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث وفاء شعيب وفريق الخلية من مؤسسة الحريري.



شكل اللقاء مناسبة لاستعراض سير أعمال الإيواء المستمرة في المدينة، حيث ناقش المجتمعون التداعيات التي تركتها الهدنة المعلنة على حركة النزوح، سواء من حيث استقرار أعداد أو التحديات الجديدة التي تفرضها المرحلة. كما تم التركيز على وضع خطط عملية لضمان استدامة الخدمات الأساسية في مراكز الإيواء لأطول فترة ممكنة، في ظل استمرار الأزمة وضرورة تأمين مقومات الصمود للوافدين.



وأثنى السفير ماغرو وبيلينغ في تصريح مشترك على الجهود التي تبذلها البلدية ووحدة إدارة الكوارث وأكدا أن ما "عايناه في بلدية صيدا و خلية الأزمة يعد نموذجاً يُحتذى به في إدارة الأزمات، حيث يتم بذل جهود استثنائية منظمة ومهنية عالية جداً في عمل غرفة العمليات، وأن هذه الاحترافية في التعامل مع ملفات الإيواء والإغاثة، والتفاني الذي يجمع بين الحس الإنساني والتخطيط الإداري السليم هي التي مكّنت المدينة من احتواء تداعيات النزوح".



بدوره، رحب المهندس مصطفى حجازي بالوفد الزائر، معبراً عن امتنان المدينة لهذا الاهتمام الدولي، ومؤكداً "إن زيارة سعادة السفير والممثلة الأممية تعني لنا الكثير، فهي تأكيد على تضامن مع صيدا في مواجهة هذه التحديات الصعبة". وشكر لفرنسا ولمفوضية اللاجئين دعمهما المستمر، وقال:" نعتبر ثناءهم على عمل فريقنا في غرفة العمليات وساماً نضعه على صدر كل موظف ومتطوع ساهم في العملية الاغائية. نحن عازمون على مواصلة عملنا بكل شفافية واحترافية لضمان كرامة أهلنا النازحين".



اختتم اللقاء بتأكيد الطرفين "أهمية استمرار التنسيق الوثيق، لضمان جهوزية المرافق البلدية والخدمية للتعامل مع كل الاحتمالات الميدانية المستقبلية".

