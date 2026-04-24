لبنان

مرقص: دوري نقل قرارات الحكومة لكل اللبنانيين رغم الانتقادات

24-04-2026 | 05:19
مرقص: دوري نقل قرارات الحكومة لكل اللبنانيين رغم الانتقادات
أكد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في مقابلة عبر القناة الفضائية "الحدث"، أن "موقع وزير الإعلام يقتضي التحدث لكل اللبنانيين والتعبير عن مقررات مجلس الوزراء"،  مشيرا إلى أن "الانتقادات والحملات الإعلامية التي تُوّجه إليه لا تثنيه عن القيام بدوره هذا وغالباً ما تكون ناتجة من سوء فهم لطبيعة دوره وربما البعض لا يعرف ذلك".

وأوضح أن "عمل وزير الإعلام لا يقتصر على إدارة حقيبة وزارية، بل يتحمل أيضا مسؤولية شرح قرارات الحكومة حتى في بعض الحالات التي يكون قد أبدى فيها اعتراضه داخل مجلس الوزراء، وذلك يستند أيضًا الى مبدأ التضامن الوزاري".

ولفت الى" الخسائر البشرية الكبيرة التي تجاوزت الـ 2500 شهيد وأكثر من 7500 جريح، وما خلّفته من حزن وألم في المجتمع اللبناني". 

وتحدث وزير الاعلام عن خطورة تعّرض الصحافيين لإعتداءاتٍ  إسرائيلية متكررة، كما وعن خطورة الأخذ بالاخبار المضللة ولفت الى أن "وزارة الإعلام أنشأت وحدة متخصصة لمكافحة هذه الأخبار الزائفة بالتعاون مع منظمة اليونسكو"، معتبرا أن "هذا الجهد يأتي في صلب مهام  وزارة الإعلام".

وشدد على أن "لبنان بحاجة ماسة إلى الوحدة الداخلية والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي كما يشدّد فخامة الرئيس".

وأكد أن "الرئيس عون على تواصل دائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام في ما يتعلق بالمسار التفاوضي".

وشدد على أن "رئيس الجمهورية لم يكن في وارد إجراء أي اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي"، معتبرا أن "هذه المواقف تعكس قناعة سياسية واضحة لدى الرئيس عون في مبادراته تستند إلى تقدير دقيق للمصلحة الوطنية واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب".
