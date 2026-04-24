تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
نقابة المستشفيات تحذّر: القطاع الصحي تحت ضغط غير مسبوق
Lebanon 24
24-04-2026
|
05:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأت نقابة المستشفيات في بيان أنها "حريصة على الدور المهني والإنساني الذي تقوم به المستشفيات في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد"، وقالت:"حيث ان الأعباء الاقتصادية والكلفة التشغيلية باتت تثقل كاهل جميع المرافق ولاسيما منها القطاع الصحي والإستشفائي، الذي كان أصلا يعاني ظروفًا مالية خانقة تهدد حفاظه على خدماته التي يزداد الطلب عليها يوما بعد يوم في ظل هذه الأيام الصعبة، تجد نفسها اليوم مضطرة الى مناشدة المسؤولين الاهتمام بمطالبها التي هي حق يضمن مصلحة المريض وجميع العاملين في هذا القطاع وذلك من خلال:
أولاً: دعوة جميع الهيئات الضامنة الرسمية والخاصة إلى تسريع تسديد المستحقات المتراكمة للمستشفيات بما يمكّنها من القيام بواجبها ودفع التزاماتها تجاه العاملين لديها وتجاه الموّردين، علما أن التعريفات المعمول بها حالياً لم تعد تغطي الكلفة الحقيقية التي هي في تصاعد مستمر بشكل دراماتيكي.
كما انه لا يمكن إغفال وضع بعض المستشفيات الذي اضطر قسرا ً الى إقفال تام او جزئي بعدما نقل مرضاه الى مستشفيات اخرى ،مما عرّضه الى ضغوطات مالية واقتصادية كثيرة ومتشعبّة.
ثانياً: الأخذ في الاعتبار الضغط الكبير الذي تواجهه المستشفيات بفعل استقبال جرحى الحرب والمرضى النازحين من اهلنا ، مع تحملها كامل نفقات كلفة علاجهم غالباً على نفقاتها الخاصة، بإنتظار رصد الإعتمادات الخاصة بهذه الحالات.
ثالثاً:الطلب بإلحاح من وزارة المال بمراعاة وضع المستشفيات وإعطائها الاولوية بآلية الدفع نظراً لان قدراتها المادية تستنزف يوماً بعد يوم".
ختمت: " إن ما تقدم من إجراءات يساعد المستشفيات على متابعة تأدية دورها الإنساني بكل فخر، ويدعم دورها الوطني ولا سيما أنها ركن أساسي في الأمان الصحي وفي النهوض الاقتصادي المنشود".
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24