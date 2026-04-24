نقابة المستشفيات تحذّر: القطاع الصحي تحت ضغط غير مسبوق

24-04-2026 | 05:21
نقابة المستشفيات تحذّر: القطاع الصحي تحت ضغط غير مسبوق
 رأت نقابة المستشفيات في بيان أنها "حريصة على الدور المهني والإنساني الذي تقوم به المستشفيات في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد"، وقالت:"حيث ان الأعباء الاقتصادية والكلفة التشغيلية باتت تثقل كاهل جميع المرافق ولاسيما منها القطاع الصحي والإستشفائي، الذي كان أصلا يعاني ظروفًا مالية خانقة تهدد حفاظه على خدماته التي يزداد الطلب عليها يوما بعد يوم في ظل هذه الأيام الصعبة، تجد نفسها اليوم مضطرة الى مناشدة المسؤولين الاهتمام بمطالبها التي هي حق يضمن مصلحة المريض وجميع العاملين في هذا القطاع وذلك من خلال:

أولاً: دعوة جميع الهيئات الضامنة الرسمية والخاصة إلى تسريع تسديد المستحقات المتراكمة للمستشفيات بما يمكّنها من القيام بواجبها ودفع التزاماتها تجاه العاملين لديها وتجاه الموّردين، علما أن التعريفات المعمول بها حالياً لم تعد تغطي الكلفة الحقيقية التي هي في تصاعد مستمر بشكل دراماتيكي. 

كما انه لا يمكن إغفال وضع بعض المستشفيات الذي اضطر قسرا ً الى إقفال تام او جزئي بعدما نقل مرضاه الى مستشفيات اخرى ،مما عرّضه الى ضغوطات مالية واقتصادية كثيرة ومتشعبّة. ‏

ثانياً: الأخذ في الاعتبار الضغط الكبير الذي تواجهه المستشفيات بفعل استقبال جرحى الحرب والمرضى النازحين  من اهلنا ، مع تحملها كامل نفقات كلفة علاجهم غالباً على نفقاتها الخاصة، بإنتظار رصد الإعتمادات الخاصة بهذه الحالات.  

 ثالثاً:الطلب بإلحاح من وزارة المال بمراعاة وضع المستشفيات وإعطائها الاولوية بآلية الدفع نظراً لان قدراتها المادية تستنزف يوماً بعد يوم". 

ختمت: " إن ما تقدم من إجراءات يساعد المستشفيات على متابعة تأدية دورها الإنساني بكل فخر، ويدعم دورها الوطني ولا سيما أنها ركن أساسي في الأمان الصحي وفي النهوض الاقتصادي المنشود".
النازحين

التزام

المري

الكلف

فيات

ساني

ساسي

راما

تابع
