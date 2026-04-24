قرار جديد.. منع الأطباء من الظهور الإعلامي دون إذن مسبق

اعلن نقيب الاطباء البروفسور الياس شلالا ، في بيان انه "يحظّر على الطبيب الإشتراك بأيّ عمل مهني تثقيفي في أي وسيلة إعلاميّة مرئيّة، مسموعة أو مكتوبة من دون علم وخبر يسجل قبل ثلاثة ايام على الأقلّ في قلم ، كما يحظّر عليه اللجوء الى أساليب الإعلان المباشرة وغير المباشرة، ويحظّر ايضا على الطبيب اللجوء لأي تصرف دعائي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحته الشخصية او المؤسسة التي ينتمي اليها أو يعمل فيها أو يساهم في ملكيّتها ".







واوضح ان" ظهور العديد من الأطباء على وسائل التواصل الإجتماعي قد كثر وأتى أحياناً بصورة لا تليق بالطبيب ولا بالجسم الطبّي ، كما انه مخالف لنص المادة 16 من قانون الآداب الطبيّة".







وحذر من ان "اي طبيب مخالف سيحال على وفقاً للأصول القانونية".

Advertisement