تكتّل "التوافق الوطني" التقى بن فرحان والبخاري.. هذا ما جرى بحثه

كتب رئيس " الكرامة" النائب فيصل كرامي عبر حسابه على منصة "إكس": "تشرفت، وإخواني أعضاء تكتل التوافق الوطني، بلقاء سمو الأمير يزيد بن فرحان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور وليد البخاري، تداولنا خلاله في آخر المستجدات السياسية على الساحتين والاقليمية".



أضاف: "وقد عبّرنا خلال اللقاء عن بالغ تقديرنا للدور الذي تضطلع به بقيادة ولي سمو ، في دعم مسار الاستقرار في ، وجهودها الدؤوبة في الدفع نحو التهدئة ووقف إطلاق النار، بما يساهم في تحصين الساحة الداخلية وتجنيب البلاد مزيداً من الأزمات.إن هذا النهج يعكس التزاماً عربياً أصيلاً إلى جانب لبنان، ويشكّل ركيزة أساسية في مسار استعادة الثقة وبناء دولة قادرة".

Advertisement