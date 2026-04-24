من 2 أيار إلى 1 تموز… مهلة لاستلام اللاصقة الإلكترونية

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ، عبر حسابها على "إكس"، بدء شركات تحويل الأموال والمصارف المعنية باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على اللاصقة الإلكترونية، وذلك لمن قاموا بتسديد البدل العائد لها قبل تاريخ 31/03/2026 دون ان يستلموها.



واوضحت انه يتم تقديم الطلب اعتبارًا من 02/05/2026 ولغاية 01/07/2026، لدى المركز الذي تم فيه تسديد الايصال ( للتسجيل، نقل الملكية، أو رسم السير السنوي)، على أن يتم تسليم اللاصقة الإلكترونية في المركز المشار اعلاه.

