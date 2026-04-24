لبنان

بالصورة.. وفاة جندي من "اليونيفيل" متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي

Lebanon 24
24-04-2026 | 06:28
بالصورة.. وفاة جندي من اليونيفيل متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي
أعلنت قوات "اليونيفيل"، اليوم الجمعة، وفاة العريف ريكو براموديا متأثراً بجروحه التي أصيب بها إثر انفجار مقذوف في قاعدته في عدشيت القصير ليلة 29 آذار الماضي.

وقالت "اليونيفيل" إن العريف براموديا البالغ من العمر 31 عاماً، فارق الحياة في أحد مُستشفيات بيروت، مشيرة إلى أنها "تتقدم بأحرّ التعازي إلى عائلة وأصدقاء العريف وإلى الجيش الإندونيسي، وحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا، في هذا المصاب الأليم والجلل".

وطالبت "اليونيفيل" جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، مؤكدة أن "الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماكرون: وفاة جندي فرنسي من بعثة الأمم المتحدة في لبنان متأثرا بجروحه
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل" تعلن وفاة جندي فرنسي ثانٍ إثر حادثة الغندورية
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: وفاة زوجة خامنئي متأثرة بجراحها
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": إصابة جنديين في قصف استهدف الوحدة الإندونيسية في "اليونيفيل" في العديسة
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-04-24
Lebanon24
09:11 | 2026-04-24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-24
Lebanon24
08:29 | 2026-04-24
Lebanon24
08:12 | 2026-04-24
Lebanon24
08:11 | 2026-04-24
