بالصورة.. وفاة جندي من "اليونيفيل" متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي

أعلنت قوات "اليونيفيل"، اليوم الجمعة، وفاة العريف ريكو براموديا متأثراً بجروحه التي أصيب بها إثر انفجار مقذوف في قاعدته في عدشيت ليلة 29 آذار الماضي.



وقالت "اليونيفيل" إن العريف براموديا البالغ من العمر 31 عاماً، فارق الحياة في أحد مُستشفيات ، مشيرة إلى أنها "تتقدم بأحرّ التعازي إلى عائلة وأصدقاء العريف وإلى الجيش الإندونيسي، وحكومة وشعب ، في هذا المصاب الأليم والجلل".



وطالبت "اليونيفيل" جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد وممتلكاتها في جميع الأوقات، مؤكدة أن "الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقرار 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب".

