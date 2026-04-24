بعد تمديد "هدنة لبنان".. تعليق من نائب بارز في "حزب الله"

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، اليوم الجمعة، إنه لا معنى لوقف إطلاق النار في ظل الإمعان بالأعمال العدائية.



كلام جاء عقب الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار بين وإسرائيل ثلاثة أسابيع إضافية، إذ قال: "من الضروري التنبيه إلى أن وقف إطلاق النار لا معنى له في ظل الإمعان الإسرائيلي بالأعمال العدائية إغتيالاً وقصفاً وإطلاقاً للنيران، وإستمراره بالإبادة التدميرية للقرى والبلدات الحدودية ، وكذلك إصراره على ، بذريعة الأخطار المحتملة".



وتابع: "إن ذلك يعني دون لبس، إصراراً إسرائيلياً - أميركياً على السعي لتعويم معادلة ما قبل الثاني من آذار، وفق صيغة أكثر سوءاً وتسويقها كمجرد غطاء لتبرير المفاوضات المباشرة وتسريع وتيرتها بين العدو الإسرائيلي والسلطة اللبنانية، كما أنه من الناحية العملية يدفع باتجاه الإلتزام بوقف إطلاق النار من الطرف اللبناني، في حين أنه لا يرتب أية إلتزامات، ولو في الحدود الدنيا، على الطرف الإسرائيلي. وهو ما لا يمكن للمقاومة أن توافق عليه، بل تؤكد رفضها له ومواجهته".



وختم: "إن كل إعتداء إسرائيلي ضد أي هذف لبناني، مهما تكن طبيعته، يعطي الحق للمقاومة بالرد المتناسب وفقاً للسياق الميداني. كما ان كل وقف لإطلاق النار، لا يشكل مقدمة متصلة بالإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، يؤكد حق اللبنانيين الثابت والنهائي في مقاومة الإحتلال لطرده من ارضنا بهدف إستعادة السيادة اللبنانية الكاملة".

