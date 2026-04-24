تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد تمديد "هدنة لبنان".. تعليق من نائب بارز في "حزب الله"

Lebanon 24
24-04-2026 | 06:46
A-
A+
بعد تمديد هدنة لبنان.. تعليق من نائب بارز في حزب الله
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، اليوم الجمعة، إنه لا معنى لوقف إطلاق النار في ظل الإمعان الإسرائيلي بالأعمال العدائية.

كلام فياض جاء عقب الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ثلاثة أسابيع إضافية، إذ قال: "من الضروري التنبيه إلى أن وقف إطلاق النار لا معنى له في ظل الإمعان الإسرائيلي بالأعمال العدائية إغتيالاً وقصفاً وإطلاقاً للنيران، وإستمراره بالإبادة التدميرية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، وكذلك إصراره على حرية الحركة، بذريعة الأخطار المحتملة".

وتابع: "إن ذلك يعني دون لبس، إصراراً إسرائيلياً - أميركياً على السعي لتعويم معادلة ما قبل الثاني من آذار، وفق صيغة أكثر سوءاً وتسويقها كمجرد غطاء لتبرير المفاوضات المباشرة وتسريع وتيرتها بين العدو الإسرائيلي والسلطة اللبنانية، كما أنه من الناحية العملية يدفع باتجاه الإلتزام بوقف  إطلاق النار من الطرف اللبناني، في حين أنه لا يرتب أية إلتزامات، ولو في الحدود الدنيا، على الطرف الإسرائيلي. وهو ما لا يمكن  للمقاومة أن توافق عليه، بل تؤكد رفضها له ومواجهته".

وختم: "إن كل إعتداء إسرائيلي ضد أي هذف لبناني، مهما تكن طبيعته، يعطي الحق للمقاومة بالرد المتناسب وفقاً للسياق الميداني. كما ان كل وقف لإطلاق النار، لا يشكل مقدمة متصلة بالإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، يؤكد حق اللبنانيين الثابت والنهائي في مقاومة الإحتلال لطرده من ارضنا بهدف إستعادة السيادة اللبنانية الكاملة".
مواضيع ذات صلة
نائب بارز في "حزب الله": المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "خطيئة كبرى" ونرفضها تماماً
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"إير فرانس": تمديد تعليق الرحلات من دبي والرياض وإليهما حتى 19 نيسان
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق من سلام بعد هدنة إيران - أميركا: لا أحد يفاوض عن لبنان غير دولته
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب من "حزب الله" يعلن: "سنُسقط الخط الأصفر في الجنوب"
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطة اللبنانية

حرية الحركة

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

لي بال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-04-24
Lebanon24
09:11 | 2026-04-24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-24
Lebanon24
08:29 | 2026-04-24
Lebanon24
08:12 | 2026-04-24
Lebanon24
08:11 | 2026-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24