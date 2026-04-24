بري استقبل سلام: تأكيد على متابعة التطورات السياسية والميدانية

24-04-2026 | 06:54
بري استقبل سلام: تأكيد على متابعة التطورات السياسية والميدانية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام. وتناول البحث  تطورات الأوضاع وآخر المستجدات السياسية الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لوقف إطلاق النار في الجنوب، إضافة الى ملف النازحين .

ووضع الرئيس سلام في خلال اللقاء ، الرئيس بري في أجواء ونتائج زيارته لفرنسا واللوكسمبورغ .



واستقبل بري النائب ايهاب مطر وبحث معه في المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع العامة وشؤوناَ تشريعية.

وتمنى النائب مطر في تصريح، بعد اللقاء "أن يكون عنوان هذه المفاوضات أولا وقف العدوان الإسرائيلي وطبعا إنسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ، وعودة الأسرى ووقف استباحة السيادة اللبنانية ، ونتمنى أنه يكون هناك عمل على ترسيم الحدود من اجل  تأمين على الأقل هدنة المائة عام" .

وأضاف : "كما تطرقنا أيضا الى موضوع جلسة اللجان المشتركة أمس  وطبعا نعلم حرص الرئيس بري على التشريع وتكلمنا في موضوع العفو العام ونتمنى التعجيل فيه وأن يتم إقراره له، فهو مصلحة للشعب اللبناني ومصلحة وطنية وفيه كف للظلم الذي يتعرض له عدد من شبابنا اللبناني وخاصة الموقوفين الإسلاميين" .

أضاف : "أكدنا  في خلال اللقاء، على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف وتطبيق كل بنوده، لأنه اتفاق فيه ضمانة للسلم الأهلي. وتشاركنا الشكر للدول العربية الشقيقة وخاصة المملكة العربية السعودية للدور التي تقوم به وخاصة موضوع الاهتمام بلبنان وعدم التخلي عن لبنان هو ورقة قوة بيد الطرف اللبناني في بالمفاوضات ، طبعا اليوم موضوع السلام نحن كلنا خلف المملكة العربية السعودية وكلنا يعرف ان المبادرة العربية وضعت شرطا أساسيا هو حل الدولتين يعني الاعتراف بدولة فلسطين ، والسنة الماضية استطاعت المملكة العربية السعودية أن تنتزع الاعتراف بدولة فلسطين من عدد كبير من الدول الأجنبية .

وختم : "أخيراً تكلمنا في موضوع  الحكومة ودعمها والحفاظ على السلم الأهلي ونتمنى أن نكون كلبنانيين ذاهبين الى  أيام خير ، ودولة الرئيس بري أبدى تفاؤلا بالمرحلة المقبلة".
