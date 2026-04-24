سلامة: تحرك لحماية المواقع الأثرية المدرجة على لائحة اليونسكو

استقبل الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - المسؤول الاول لقطاع الثقافة في مكتب اليونسكو- المهندس جو ، بحضور للآثار المهندس سركيس ، حيث تم البحث في اوضاع الممتلكات الثقافية في لبنان المعرضة للخطر جراء "النزاع المسلح".



وتطرق اللقاء الى ضرورة التواصل مع المنظمات الدولية والاممية المعنية لاسيما منظمة اليونسكو في ، لأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على المواقع الاثرية في لبنان لاسيما المدرجة على لائحة الحماية المعززة وفق 2 من اتفاقية لاهاي 1954.







مع الاشارة الى انه سبق وتعرضت قلعة شمع لاضرار جسيمة جراء الحرب الاخيرة في الجنوب حيث قامت - للآثار بتقديم كتاب الى منظمة اليونسكو في باريس للتدخل الفوري والسريع لحماية موقع القلعة المشمول بالحماية المعززة.

