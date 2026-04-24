بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يزعم استخدام "حزب الله" سيارات الإسعاف لنقل أسلحة في الجنوب

كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية عبر حسابها على منصة "إكس": "الجيش يكشف مشاهد جديدة توضح الاستخدام غير المشروع الذي تقوم به منظمة لسيارات الإسعاف".



أضافت: "تقوم منظمة حزب الله باستخدام متكرر ومنهجي للمؤسسات والمعدات الطبية، وخاصة سيارات الإسعاف، من أجل إخفاء نشاطاتها. حيث يستخدم التنظيم المركبات والطواقم الطبية كغطاء لنقل وسائل قتالية ومخربين، مما يضر بالحماية الخاصة الممنوحة لها وفقًا للقانون الدولي. يرصد الجيش الإسرائيلي أن جهود إخلاء السكان في ، التي تهدف إلى حماية المدنيين، تُصعّب على عناصر حزب الله الاندماج والتنقل في المنطقة. وبناءً على ذلك، زاد التنظيم من استخدام سيارات الإسعاف كوسيلة لنقل العناصر بين مواقع مختلفة، مع إخفاء هوياتهم".



أضافت: "قامت قوات هذا الأسبوع بعمليات تمشيط في منطقة قنطرة، عقب على مخربين مسلحين انتهكوا وقف إطلاق النار وشكلوا تهديدًا. وخلال عمليات التفتيش، تم العثور على سيارة إسعاف استخدمها المخربون لإخفاء وسائل قتالية، ومن بينها عبوات ناسفة، وقذائف هاون، ومخازن ذخيرة، وقنبلة يدوية. وفي حادثة أخرى خلال الشهر الماضي، واجهت قوات لواء 7 مخرب من منظمة حزب الله، كان يعمل بجانب سيارة إسعاف ويحمل سلاح من نوع RPG. قام المخرب بإطلاق النار نحو القوات وتم القضاء عليه. وبعد الاشتباك، تم العثور داخل سيارة الإسعاف على وسائل قتالية استخدمها المخرب للتمركز في المنطقة وإدارة القتال منها تحت غطاء "محمي". في مشاهد إضافية، يظهر مخربون نجوا من غارات وهم يفرّون سيرًا على الأقدام ويختبئون في المنطقة حتى وصول سيارة إسعاف، التي تقوم بنقلهم وهم ممددون على نقالة داخل كيس جثث دون أن يصابوا بأذى".



ختمت: "تشكل هذه المشاهد أدلة على استخدام منظمة حزب الله للمركبات الطبية من أجل استغلال الحصانة الممنوحة لها. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل وفقًا للقانون الدولي تجاه المنشآت الطبية، رغم أن حزب الله يختار استغلالها لأغراض عسكرية، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي".





#عاجل ‼️ جيش الدفاع الإسرائيلي يكشف مشاهد جديدة توضح الاستخدام غير المشروع الذي تقوم به منظمة حزب الله لسيارات الإسعاف



🔴 تقوم منظمة حزب الله باستخدام متكرر ومنهجي للمؤسسات والمعدات الطبية، وخاصة سيارات الإسعاف، من أجل إخفاء نشاطات إرهابية. حيث يستخدم التنظيم المركبات والطواقم… pic.twitter.com/gTW5aPcSz9 — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) April 24, 2026







