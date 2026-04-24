بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يزعم استخدام "حزب الله" سيارات الإسعاف لنقل أسلحة في الجنوب

24-04-2026 | 07:05
بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يزعم استخدام حزب الله سيارات الإسعاف لنقل أسلحة في الجنوب
كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إيلا واوية عبر حسابها على منصة "إكس": "الجيش الإسرائيلي يكشف مشاهد جديدة توضح الاستخدام غير المشروع الذي تقوم به منظمة حزب الله لسيارات الإسعاف".

أضافت: "تقوم منظمة حزب الله باستخدام متكرر ومنهجي للمؤسسات والمعدات الطبية، وخاصة سيارات الإسعاف، من أجل إخفاء نشاطاتها. حيث يستخدم التنظيم المركبات والطواقم الطبية كغطاء لنقل وسائل قتالية ومخربين، مما يضر بالحماية الخاصة الممنوحة لها وفقًا للقانون الدولي. يرصد الجيش الإسرائيلي أن جهود إخلاء السكان في جنوب لبنان، التي تهدف إلى حماية المدنيين، تُصعّب على عناصر حزب الله الاندماج والتنقل في المنطقة. وبناءً على ذلك، زاد التنظيم من استخدام سيارات الإسعاف كوسيلة لنقل العناصر بين مواقع مختلفة، مع إخفاء هوياتهم".

أضافت: "قامت قوات لواء غولاني هذا الأسبوع بعمليات تمشيط في منطقة قنطرة، عقب القضاء على مخربين مسلحين انتهكوا وقف إطلاق النار وشكلوا تهديدًا. وخلال عمليات التفتيش، تم العثور على سيارة إسعاف استخدمها المخربون لإخفاء وسائل قتالية، ومن بينها عبوات ناسفة، وقذائف هاون، ومخازن ذخيرة، وقنبلة يدوية. وفي حادثة أخرى خلال الشهر الماضي، واجهت قوات لواء 7 مخرب من منظمة حزب الله، كان يعمل بجانب سيارة إسعاف ويحمل سلاح من نوع RPG. قام المخرب بإطلاق النار نحو القوات وتم القضاء عليه. وبعد الاشتباك، تم العثور داخل سيارة الإسعاف على وسائل قتالية استخدمها المخرب للتمركز في المنطقة وإدارة القتال منها تحت غطاء "محمي".   في مشاهد إضافية، يظهر مخربون نجوا من غارات جيش الدفاع الإسرائيلي وهم يفرّون سيرًا على الأقدام ويختبئون في المنطقة حتى وصول سيارة إسعاف، التي تقوم بنقلهم وهم ممددون على نقالة داخل كيس جثث دون أن يصابوا بأذى". 

ختمت: "تشكل هذه المشاهد أدلة على استخدام منظمة حزب الله للمركبات الطبية من أجل استغلال الحصانة الممنوحة لها. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل وفقًا للقانون الدولي تجاه المنشآت الطبية، رغم أن حزب الله يختار استغلالها لأغراض عسكرية، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي". 




مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا نقطة عبور سابعة على نهر الليطاني يستخدمها ⁧‫حزب الله‬⁩ لنقل عناصره وأسلحته
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يزعم: حزب الله أطلق صواريخ باتجاه قواتنا جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تزعم: "حزب الله" أعطى أوامره لمواجهة الجيش
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. تحذير إسرائيلي لـ"حزب الله" بقصف سيارات الاسعاف
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 16:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-04-24
Lebanon24
09:11 | 2026-04-24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-24
Lebanon24
08:29 | 2026-04-24
Lebanon24
08:12 | 2026-04-24
Lebanon24
08:11 | 2026-04-24
