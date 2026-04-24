لبنان

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط كميات من الكوكايين مخبأة باحتراف

Lebanon 24
24-04-2026 | 07:22
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط كميات من الكوكايين مخبأة باحتراف
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط كميات من الكوكايين مخبأة باحتراف photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

 في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدرات وتوقيفهم، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة عن قيام مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة بمحاولة تهريب كمية من الكوكايين من إحدى الدول الأوروبية إلى لبنان عبر مرفأ بيروت، داخل مستوعب يحتوي على حبوب الفاصولياء والفول السوداني.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المكتب، تم كشف هوية جميع أفراد العصابة وهم كل من:

س. م. (مواليد عام 1971، إسباني)

ز. ش. (مواليد عام 1972، لبناني)

ح. ع. (مواليد عام 1984، أردني)

ي. ب. (مواليد عام 2001، بولي?ية)

بتاريخ 07-4-2026 وبعملية متزامنة، تم توقيفهم من قبل قوة مشتركة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة في محلَّتَي جعيتا وحراجل.

بتفتيش المستوعب في مرفأ بيروت الذي يحتوي على /522/ كيسًا كبيرًا "شوال"، تم ضبط داخل /5/ منها /40/كلغ من مادة الكوكايين مخبّأة بطريقة احترافية ومموّهة، على شكل حبات فستق لون باج داخل الأكياس الكبيرة "الشّوالات" التي تحتوي الفول السوداني. وتجدُر الإشارة إلى أنّ هذه الكميّة تُخلط مع مواد أخرى ليبلغ وزنها النّهائي /120/ كلغ، يقوم المروّجون والتّجار ببيعها.

وبعد المتابعة، تبيّن أيضًا تورّط (ع. ش. مواليد عام 1981، لبناني)، حيث جرى توقيفه.

كما تمكن المكتب المذكور من استدراج شخصين كانا يعملان على استلام الشحنة، هما:

ن. ع. (مواليد عام 1983، فرنسي)

ح. ح. (مواليد عام 1989، لبناني)

وفي خلال التوسّع بالتحقيق، اتّضح أن الشحنة عبرت من أميركا اللاتينية إلى أوروبا، ثم إلى لبنان عبر مرفأ بيروت، وأن الموقوفين يؤلّفون عصابة دولية للاتجار وتهريب المخدرات بأساليب احترافية وتمويهية.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".
