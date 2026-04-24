بالصورة.. إنذار إسرائيلي عاجل لأهالي هذه البلدة: أخلوا بيوتكم فوراً!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "انذار عاجل الى المتواجدين في بلدة دير عامص".



أضاف: "نشاطات وقيامه بعمليات الإطلاق من بلدتكم تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده في مكان سكنكم. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم.حرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم عليكم اخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج القرية".

