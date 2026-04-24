تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

روابط القطاع العام تعلن إضراباً تحذيرياً احتجاجاً على عدم تنفيذ الزيادات

Lebanon 24
24-04-2026 | 08:11
A-
A+

facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن تجمع روابط القطاع العام (عسكريين ومدنيين) في بيان، أنه "رغم تقديرنا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لا سيما في ظل الحرب وتداعياتها، وتعاطينا بمسؤولية عالية مع الحقوق التي أقرت ابتداء من ١ آذار ٢٠٢٦، والتي نصت على زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والأجور ستة أضعاف، وما رافق ذلك من تريث بالمطالبة حرصا على الاستقرار العام، فوجئنا بتصريحات وزير المالية ياسين جابر الأخيرة التي تنكرت لهذه الوعود، متذرعة بالظروف نفسها التي يتحمل أعباءها أصحاب الحقوق".

واعتبر أن "تبرير عدم تنفيذ الزيادات تحت عنوان الحفاظ على الاستقرار المالي يتجاهل الواقع المعيشي الصعب الذي يرزح تحته العاملون في القطاع العام والمتقاعدون من عسكريين ومدنيين، حيث بلغ الغلاء مستويات غير مسبوقة، وتدهورت القدرة الشرائية بشكل خطير، وأصبح معظمهم تحت خط الفقر، فيما اضطر عدد كبير منهم إلى ترك منازلهم نتيجة الأوضاع الأمنية".

اضاف: "كما أن ما ورد في التصريح المنسوب إلى وزير المالية يعكس توجها مقلقا في إدارة الملفين المالي والاجتماعي، يقوم على تحميل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين كلفة الأزمات المتراكمة، في ظل ما يعتبره التجمع سياسات مالية غير متوازنة، شابها الهدر وسوء الإدارة، بدل البحث عن حلول عادلة تحفظ الحقوق وتراعي الحد الأدنى من الكرامة المعيشية"، مؤكدا أن "دور الوزير هو دور تنفيذي لا تقريري، وأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ومنها ما يتعلق بالمضاعفات، لا يحق للوزير تعطيله".

ورأى التجمع في هذا النهج "استهتارا بحقوق العاملين والمتقاعدين وتراجعا عن التعهدات، في وقت كان يفترض فيه تعزيز الحماية الاجتماعية والالتزام بالحقوق المكتسبة، لا الانتقاص منها أو تجميدها".

وعليه، وبعد التشاور بين مختلف الروابط والهيئات، أعلن التجمع، "المباشرة بخطة تصعيدية تبدأ بإضراب تحذيري في كل الإدارات العامة والمدارس الرسمية، على أن يكون يوم الاثنين الواقع في ٢٧ نيسان هو اليوم الأول لهذا الإضراب، تصعيد التحركات تدريجيا في حال استمرار تجاهل المطالب، والتوجه نحو إعلان إضراب عام مفتوح وشامل يترافق مع تحركات ميدانية وتظاهرات في حال عدم التراجع عن هذا النهج القائم على المماطلة والتجاهل. إن كرامة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين ليست موضع مساومة والحقوق المقررة يجب أن تدفع كاملة ودون تأخير أو تجزئة".

وختم التجمع واضعا هذا البيان "أمام الرأي العام والجهات المعنية"، محملا الحكومة مجتمعة "المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات اجتماعية قد تنشأ نتيجة استمرار هذا النهج".
الإدارات العامة

مجلس الوزراء

وزير المالية

ياسين جابر

التراجع عن

رنا ❗️

التزام

الترا

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24