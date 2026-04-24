الرئيس عون في الذكرى الـ13 لتغييب المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس اليازجي: نسعى دائماً للكشف عن مصيرهما

أكد رئيس الجمهورية في الذكرى ١٣ لتغييب المطرانين إبراهيم وبولس ، وفي الذكرى ١١١ لسيفو - المجازر السريانية - أننا نتضامن بالمطلق مع كل مخطوف فكيف مع مطرانين جليلين ، ونسعى دائماً للكشف عن مصيرهما ، ونعمل ليبقى واحة في هذا الشرق لكل إنسان ولكل جماعة ، بكل كرامة ومساواة . إني أحيي هذا الشعب وهذا الصمود وهذه الذاكرة متمسكا بلبنان الرسالة ، سيداً حراً مستقلاً ، أرضاً للتنوع والسلام.

