تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون: خيار الحرب لا يؤدي لنتيجة وسلكنا مسار المفاوضات

Lebanon 24
24-04-2026 | 09:27
A-
A+
عون: خيار الحرب لا يؤدي لنتيجة وسلكنا مسار المفاوضات
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت العاصمة القبرصية نيقوسيا حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي شارك في قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي والجوار الجنوبي بدعوة من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.
استعرض الرئيس عون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون نتائج محادثاته الأخيرة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، مشدداً على أولوية وقف إطلاق النار وتمديده لثلاثة أسابيع لحماية المدنيين والمسعفين والإعلاميين ووقف تدمير القرى الحدودية.
 
وأعرب عن تطلع لبنان لدعم أوروبي واسع في مرحلة ما بعد الحرب، فيما تعهد ماكرون بمواصلة الضغط الدبلوماسي لتثبيت التهدئة وبدء المفاوضات الثنائية.

وفي لقاء مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وضعها الرئيس عون في أجواء اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو، بمشاركة دبلوماسية لبنانية وإسرائيلية وأميركية.
 
وأكد عون أن التوجه نحو المفاوضات المباشرة ينطلق من قناعة بأن "خيار الحرب لا يؤدي إلى نتيجة"، وهو ما لاقى دعماً إيطالياً صريحاً واستعداداً لتسهيل هذا المسار لتحقيق الاستقرار.

كما شملت جولة الرئيس عون لقاءات ثنائية بارزة ضمت الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى قيادات الاتحاد الأوروبي وولي العهد الأردني والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تركزت في مجملها على حشد الدعم الإقليمي والدولي لموقف لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
 
 
 
 
 
 
Advertisement
نجاة عون صليبا من قصر بعبدا: لا خيار سوى المسار الدبلوماسي لإعادة بناء الوطن
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي بعد لقائه الرئيس عون: لا خيار لنا إلا الدولة ومؤسساتها الشرعية
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: نظام إيران أضعف الآن لكن لا يوجد مسار واضح لإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: المفاوضات ضرورة لوقف نزيف الحروب والحل يمر عبر المسار الدبلوماسي
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأمين العام

الجمهوري

الأوروبي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:26 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:22 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:53 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-04-24
Lebanon24
11:26 | 2026-04-24
Lebanon24
11:22 | 2026-04-24
Lebanon24
11:00 | 2026-04-24
Lebanon24
10:53 | 2026-04-24
Lebanon24
10:49 | 2026-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24