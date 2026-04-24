لبنان
يوحنا العاشر من مرسين: نعم لترسيخ السلام بوجه الحروب
24-04-2026
|
09:32
عقد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر لقاءً مع رئيس بلدية مرسين، فاهاب سيتشار (Vahap Seçer)، بحضور المطرانين أثناسيوس فهد وأفرام معلولي والوفد المرافق.
وخلال اللقاء، شدد رئيس البلدية على أهمية قيم المساواة والعلمانية ومبادئ الدولة المدنية والديمقراطية في بناء المجتمعات، مستشهداً بخبرة الدولة
التركية
في هذا الإطار، كما نوه بالعلاقة
الطيبة
التي تربط البلدية برعية مرسين.
من جانبه، أكد البطريرك يوحنا العاشر أن الكنيسة الأنطاكية تسعى لترسيخ منطق السلام والتآخي في مواجهة الصراعات، مشدداً على دورها في مد جسور الحوار والتلاقي عبر تواجدها العالمي. كما توجه بالشكر لرئيس البلدية
على حسن
الاستقبال، مثنياً على جهوده في خدمة المدينة، ولا سيما دوره في استقبال الوافدين عقب زلزال عام 2023.
