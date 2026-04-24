Advertisement
لبنان
تكتل "الاعتدال الوطني" يبحث مع الأمير بن فرحان المساعي الدبلوماسية للحل النهائي
Lebanon 24
24-04-2026
|
09:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل مستشار
وزير الخارجية
السعودي، الأمير يزيد بن فرحان، أعضاء تكتل "الاعتدال الوطني" في مقر إقامته بدارة
السفير السعودي
في اليرزة، حيث تركز البحث على التطورات الراهنة في
لبنان
والمنطقة، وفي مقدمتها المفاوضات الجارية بوساطة أميركية للتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار.
ونقل الأمير بن فرحان حرص
المملكة العربية السعودية
على الاستقرار الداخلي اللبناني، مؤكداً التمسك بـ "
اتفاق الطائف
" كمرجعية أساسية. وشدد على دعم التوافق بين الرؤساء الثلاثة، معتبراً أن المرحلة تفرض ضرورة الابتعاد عن أي خطاب يؤجج الانقسام أو يهدد السلم الأهلي.
وأشار الأمير خلال اللقاء إلى أهمية تكثيف الحراك الدبلوماسي لإنقاذ لبنان وشعبه، مؤكداً وقوف
المملكة
إلى جانب كل ما يضمن أمن البلاد واستقرارها في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
Advertisement
Advertisement
