تكتل "الاعتدال الوطني" يبحث مع الأمير بن فرحان المساعي الدبلوماسية للحل النهائي

استقبل مستشار السعودي، الأمير يزيد بن فرحان، أعضاء تكتل "الاعتدال الوطني" في مقر إقامته بدارة في اليرزة، حيث تركز البحث على التطورات الراهنة في والمنطقة، وفي مقدمتها المفاوضات الجارية بوساطة أميركية للتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار.



ونقل الأمير بن فرحان حرص على الاستقرار الداخلي اللبناني، مؤكداً التمسك بـ " " كمرجعية أساسية. وشدد على دعم التوافق بين الرؤساء الثلاثة، معتبراً أن المرحلة تفرض ضرورة الابتعاد عن أي خطاب يؤجج الانقسام أو يهدد السلم الأهلي.



وأشار الأمير خلال اللقاء إلى أهمية تكثيف الحراك الدبلوماسي لإنقاذ لبنان وشعبه، مؤكداً وقوف إلى جانب كل ما يضمن أمن البلاد واستقرارها في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

