العناني عقب مراجعة لبنان: حماية الصحافيين أولوية قصوى وضمانة لبناء السلام

أصدر لمنظمة ، خالد ، بياناً دان فيه استشهاد الصحافية أمل خليل في بلدة بتاريخ 22 نيسان 2026، وذلك في أعقاب مراجعة رسمية من الجانب اللبناني للمنظمة الدولية.



وطالب العناني بضرورة إجراء تحقيق دقيق وكامل في ملابسات الواقعة، مشدداً على أن حماية الكوادر الإعلامية يجب أن تكون "أولوية قصوى" لكافة الأطراف المتنازعة، نظراً لدورهم الجوهري في نقل المعلومات اللازمة لبناء السلام.



وذكّر المدير العام لليونسكو بضرورة الالتزام بقرار رقم 2222 الصادر عام 2015، والذي يقر بحماية الصحافيين والعاملين في الإعلام بوصفهم مدنيين في مناطق النزاع، مشيراً إلى أن هذا الوضع القانوني قد أُعيد التأكيد عليه ضمن "ميثاق ".

