لبنان

العناني عقب مراجعة لبنان: حماية الصحافيين أولوية قصوى وضمانة لبناء السلام

Lebanon 24
24-04-2026 | 09:52
العناني عقب مراجعة لبنان: حماية الصحافيين أولوية قصوى وضمانة لبناء السلام
أصدر المدير العام لمنظمة اليونسكو، خالد العناني، بياناً دان فيه استشهاد الصحافية أمل خليل في بلدة الطيري بتاريخ 22 نيسان 2026، وذلك في أعقاب مراجعة رسمية من الجانب اللبناني للمنظمة الدولية.

وطالب العناني بضرورة إجراء تحقيق دقيق وكامل في ملابسات الواقعة، مشدداً على أن حماية الكوادر الإعلامية يجب أن تكون "أولوية قصوى" لكافة الأطراف المتنازعة، نظراً لدورهم الجوهري في نقل المعلومات اللازمة لبناء السلام.

وذكّر المدير العام لليونسكو بضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 الصادر عام 2015، والذي يقر بحماية الصحافيين والعاملين في الإعلام بوصفهم مدنيين في مناطق النزاع، مشيراً إلى أن هذا الوضع القانوني قد أُعيد التأكيد عليه ضمن "ميثاق المستقبل".
مجلس الأمن الدولي

منظمة اليونسكو

المدير العام

الأمن الدولي

بناء السلام

منظمة الدول

مجلس الأمن

المستقبل

