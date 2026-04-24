تجمع العلماء المسلمين يهاجم "مفاوضات نيقوسيا": مشهد مذل للسلطة وتنازل عن السيادة

انتقد "تجمع العلماء المسلمين" في بيان، المسار التفاوضي القائم بين السلطة وإسرائيل برعاية أميركية، واصفاً مشهد وقوف المندوبة اللبنانية خلف الرئيس بـ "المذل" و"تسولاً للمواقف".



واعتبر التجمع أن رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، لم يقدم نتائج ملموسة للبنانيين حول وقف إطلاق النار والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار. وأشار البيان إلى أن إعلان عن هدنة لثلاثة أسابيع تضمن "إقراراً قبيحاً" بحق في العمل العسكري تحت ذريعة الدفاع عن النفس، متجاهلاً حق في ذلك، بل وذهب إلى حد الحديث عن العمل مع السلطة اللبنانية للقضاء على .



وتساءل التجمع عن الأوراق التي تمتلكها السلطة في هذه المفاوضات وهي تستند إلى "المنحازة"، معلناً رفضه المطلق لهذا المسار لكونه "يناقض الدستور"، ومؤكداً أن السلطة لا تمتلك المشروعية للتفاوض باسم المقاومة التي هي وحدها صاحبة القرار في وقف إطلاق النار بعد تحقيق شروطها بالانسحاب وإطلاق الأسرى.



واستنكر البيان اغتيال الصحافية أمل خليل، واصفاً الحادثة بـ "جريمة ضد الإنسانية" استهدفت صوتاً حراً لم يثنه التهديد عن توثيق اعتداءات الاحتلال. وختاماً، جدد التجمع وقوفه إلى جانب الجمهورية الإسلامية ، معتبراً أن ضغوطها هي التي أجبرت العدو على قبول وقف إطلاق النار، مؤكداً أن انتصارها في هذه المواجهة "حتمي".

