ميرتس: ندعم مفاوضات لبنان وإسرائيل وايران تريد كسب الوقت

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس دعم بلاده لانخراط لبنان في عملية سلام مع إسرائيل واستعدادها للإسهام في ذلك.
كما شدد على ضرورة استمرار المفاوضات بين ايران والولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى أنه يمكن التفكير في تخفيف العقوبات على إيران إذا التزمت بحرية الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف أنه يجب على إيران الالتزام بإنهاء برنامجها النووي والتوقف عن تهديد إسرائيل وجيرانها في المنطقة، وقال: "يجب رفع مستوى الضغط على إيران التي تريد كسب الوقت، مؤكدًا أن بلاده ستشارك في مهمة بمضيق هرمز لكن بعد موافقة البرلمان وانتهاء الحرب.