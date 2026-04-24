لبنان

قصف إسرائيلي وعملية لـ"حزب الله".. هذه آخر تطورات الجنوب

Lebanon 24
24-04-2026 | 12:16
قصف إسرائيلي وعملية لـحزب الله.. هذه آخر تطورات الجنوب
يواصلُ العدو الإسرائيلي اعتداءاته المستمرة على قرى وبلدات لبنانية، وسط معلومات عن اشتباكات تجدّدت بين عناصر "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
 
 
ومساء الجمعة، شنّ العدو الإسرائيلي غارة جوية جديدة استهدفت بلدة دير عامص - جنوب لبنان.
 

وتأتي الغارة الأخير عقب تهديد وجهه الجيش الإسرائيلي للبلدة، اليوم، طالباً من سكانها إخلاءها تمهيداً لقصفها.
 

إلى ذلك، أفيد بأن سكان البلدة بقوا خارجها لساعات بعد صدور التهديد، فيما لم يرد من لجنة "الميكانيزم" أي ردّ بشأن العودة وسط غياب أي توضيح رسميّ لبنانيّ أيضاً.
 

أيضاً، قالت معلومات "لبنان24" إنّ قصفاً إسرائيلياً استهدف بلدة ياطر - جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط شهيد وجريح.
 
 
ومساء أيضاً، أعلن "حزب الله" في بيان، استهداف سيارة "هامر" تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند مدخل بلدة القنطرة بالأسلحة المناسبة، وذلك رداً على خرق العدو الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستهداف سيّارة على طريق شوكين.
 
 
اشتباكات في بنت جبيل وتدمير في دبل
 
 
وتشهد مدينة بنت جبيل - جنوب لبنان، مساء الجمعة، اشتباكات عنيفة بين قوات العدو الإسرائيلي وعناصر من "حزب الله".


وذكرت معلومات ميدانية أنّ أصوات الاشتباكات الكثيفة تُسمع بوضوح في المناطق القريبة من بنت جبيل.
 
 
في غضون ذلك، قالت المعلومات إنّ الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات جرف للطرقات بالإضافة إلى تدميره منازل وبنى تحتية داخل حي البركة في قرية دبل - جنوب لبنان.


وفي وقتٍ سابق هذا المساء، زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "آكس"، أنَّ القوات الإسرائيلية قضت على ستة عناصر من حزب الله في بنت جبيل، وقال: "رصدت قوات لواء المظليين اليوم وقضت على ستة مسلحين ينتمون إلى حزب الله كانوا ينشطون في بنت جبيل جنوب خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان"، على حد زعمه.


وأضاف: "فور رصدهم، اندلعت اشتباكات بالنيران بين العناصر والقوات حيث قامت القوات بالقضاء على ثلاثة مسلحين بإطلاق النار. بعد ذلك قامت القوات باستهداف المبنى الذي كان ينشط منه العناصر وخلال الغارة تم القضاء على ثلاثة آخرين".


وتابع: "ستواصل قوات الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة التهديدات عن مواطني إسرائيل في منطقة خط الدفاع الأمامي".




