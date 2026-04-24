لبنان

"أطباء بلا حدود": مستمرون بتقديم الرعاية الصحية في الجنوب

Lebanon 24
24-04-2026 | 14:20
أطباء بلا حدود: مستمرون بتقديم الرعاية الصحية في الجنوب
أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الجمعة، مواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية والدعم النفسي ورعاية الصحة الجنسية والانجابية في جنوب لبنان.
 
 
وأكدت المنظمة استمرارها بدعم المستشفيات في التعامل مع حالات الإصابات البليغة والطوارئ، وأضافت: "نواصل دعوتنا إلى توسيع عاجل لنطاق المساعدات الإنسانية وضمان وصولها من دون عوائق حيثما دعت الحاجة في مختلف أنحاء لبنان".


وذكرت المنظمة أن "الهجمات على القطاع الصحي والقصف المتواصل من قبل القوات الإسرائيلية، أدت إلى قطع الرعاية الصحية عن الناس"، وأضافت: "لقد شُنَّت غارات إسرائيلية مع سابق إنذار ومن دونه على المنطقة، وطالت مرافق صحية وسيارات الإسعاف أو وقعت في محيطها. وفيما غادرت الجهات الدولية بمعظمها الجنوب بسبب تدهور الوضع الأمني، اضطرت مرافق صحية محلية بدورها إلى الإغلاق نتيجة القصف القريب، وبات السكان حبيسي منازلهم، فصاروا يتجنبون التجمّعات، بل ويُفرّقون بين أفراد الأسرة للحد من خطر القتل جرّاء القصف".


وتابعت: "رغم الحسّ بالارتياح الذي جلبه وقف إطلاق النار لعشرة أيام، إلا أنّ هشاشته لم تبدّد حال عدم اليقين، بما في ذلك صوت المسيّرة الإسرائيلية في الأجواء وأصداء الانفجارات قرب الحدود. لا يزال السكان يتساءلون عمّا إذا كانت الهجمات ستتجدد، وما إذا كانوا سيتمكّنون من الحصول على الغذاء والوقود والأدوية، وما إذا كانوا سيستطيعون العودة مجدداً إذا اضطروا إلى المغادرة".

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

بلا حدود

إسرائيل

ون بين

الحص

تابع
