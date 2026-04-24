"جاد" تحذر من جمعية "تنتحل اسمها" لجمع التبرعات

24-04-2026 | 14:27
 أعلنت جمعية "جاد" – شبيبة ضد المخدرات في بيان، أن "هناك جهة تنتحل اسمها وتستخدم تسميات مشابهة لجمع التبرعات والمساعدات".

وأكدت الجمعية في بيان، أن "هذه الجهة لا تمت لها بأي صلة رسمية، ولا تعمل تحت مظلتها"، معتبرة أن "ما يجري هو استغلال واضح لاسمها وتاريخها في العمل الاجتماعي، بهدف تحقيق مكاسب غير قانونية".

وأوضحت أنها "لا تقوم بأي حملة مالية أو جمع تبرعات من المواطنين"، داعية إلى "عدم التجاوب مع أي طلب يقدم باسمها خارج الأطر الرسمية المعروفة".

ودعت الجمعية المواطنين إلى "توخي الحذر وعدم الانجرار وراء أي طلبات تبرع مشبوهة تقدم باسمها"، مؤكدة "ضرورة التحقق من هوية الأشخاص أو الجهات التي تطلب المساعدات"، مشيرة إلى أن "هذا التحذير يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التضامن المجتمعي، مما يفرض في المقابل مستوى أعلى من الوعي والمسؤولية، تفاديا لاستغلال المبادرات الإنسانية في أعمال مشبوهة".

وذكرت الجمعية أنها "تعد من أوائل الجمعيات العربية التي تعنى بمكافحة الإدمان منذ عام 1981، وتواصل دورها في التوعية والعلاج والدعم الاجتماعي".
