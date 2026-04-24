لبنان

رابطتا التعليم المهني والأساسي: للإضراب في المدارس والمهنيات يومي 27 و 28 الحالي

24-04-2026 | 14:32
رابطتا التعليم المهني والأساسي: للإضراب في المدارس والمهنيات يومي 27 و 28 الحالي
أعلنت رابطتا التعليم الأساسي والمهني والتقني في بيان، تأييدهما لـ"دعوة تجمع روابط القطاع العام إلى اتخاذ خطوات تصعيدية".
 
 
وفي بيان لهما، قالت الرابطتان: "طفح الكيل من الإهمال في وضع الزيادات التي أقرت منذ 16 شباط موضع التنفيذ، ولا حجة ولا ذريعة أمام الحكومة بالحرب وتداعياتها.. لقد لمسنا أن الحرب كانت تفصيل ثانوي في اهتمامات الحكومة التي قامت بإجراء تعيينات مختلفة ولم تكلف نفسها متابعة وصرف رواتب ستة كانت قد أقرتها للقطاع العام".
 
 

وأضاف البيان: "انطلاقاً من مبدأ أن الحقوق تُنتزع ولا تُعطى، فان مطالبنا هي:

1- إقرار صرف الرواتب الستة المستحقة ابتداءً من اول آذار قبل نهاية الشهر الجاري.

2- الشروع في إقرار سلسلة رواتب جديدة تأخذ بالاعتبار نسبة التضخم منذ بداية العام الحالي والتي وصلت الى ما يقارب 80% .

3- رفع بدل النقل إلى7 ليترات بنزين في اليوم بدلاً من 5 ليترات".


وأكدت الربطتان "التزامهما مع تجمع روابط القطاع العام بالإضراب يوم الإثنين"، وتابعتا: "لأن التصعيد يجب أن يكون بزخم أعلى، ندعو الزملاء في المعاهد والمهنيات وفي المدارس الرسمية إلى الإضراب وعدم الحضور إلى المدرسة ووقف التعليم الحضوري ومن بُعد في الدوامين قبل وبعد الظهر يومي الإثنين والثلاثاء في 27 و 28 نيسان 2026".


كذلك، حذرت الرابطتان من أنهما قد تلجأن الى "اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر سلبية في حال عدم إقرار المطالب وليس أقلها مقاطعة الامتحانات الرسمية".
