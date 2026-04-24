تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"صور مؤلمة" من لبنان.. الجنوب يبكي نفسه!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
A-
A+
صور مؤلمة من لبنان.. الجنوب يبكي نفسه!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في تشييع الزميلة آمال خليل، غصة وقصّة. في البيسارية، مشاهد لا تختصرها الكلمات، بل توثقها صورٌ ستكون بمثابة توثيقٍ لرحيلٍ أثقل قلوب الكثير من اللبنانيين، وجعل الصحافيين يستشعرون رحيلهم تحت ضربات عدوّ إسرائيلي مُجرم لا يرحم.
 
 


من البيسارية، كانت صورٌ مؤلمة جداً. نساء تبكين امال ورجال يحملون نعشها  على الأكف، وصدحات الألم تملأ المكان. أحقاً، رحلت آمال؟ أحقاً خسر تراب الجنوب صحافية أحبت أرضها ولم تتركها؟
 
 


الواقع المؤلم كشف عن غياب كبير، فالجنوب باتَ أسيرَ عدو يُمعن في تدمير ما تبقى من منازل عند الحدود. أيضاً، بات الوصول إلى الكثير من البلدات "مُحرّماً"، فإسرائيل لا توفر أحداً، فتستهدف وتقتل وتبرر جرائمها لتضعها تحت "ذريعة الأمن".
 
 


كل صورة من جنوب لبنان تحملُ الألم، ليس فقط من وداع شهداء، بل أيضاً من الدمار الذي بات يملأ الكثير من القرى والبلدات. أما اللحظات الأقسى فهي حينما شوهدت سيدة تبكي بيتها، ترثي ذكرياتها، وتقفُ على أطلال أيامٍ مضت ولن تعود. 
 
 


لا يمكنُ وصف ما يجري في الجنوب من دون توثيق، فالمعركة هنا.. فلننشر صور الدمار، فلنوثق ما يجري مثلما كانت تفعل آمال خليل ومن قبلها.. فلنكشف عن جرائم العدو الإسرائيليّ ونرفض التراجع.


الألم في الجنوب كبير جداً، لكن فجرَ حريته سيبزغُ لا محالَ، ليتبدّد الألم ويسقط الخوف..
 
 
 

 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

جنوب لبنان

الإسرائيلي

آمال خليل

إسرائيل

بيساري

الصحاف

مار ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-04-24
Lebanon24
16:54 | 2026-04-24
Lebanon24
16:48 | 2026-04-24
Lebanon24
16:40 | 2026-04-24
Lebanon24
16:12 | 2026-04-24
Lebanon24
16:04 | 2026-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24