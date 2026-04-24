ساعة رملية فوق لبنان.. ومدى مفتوح لخنق ايران!

في قراءة متأنية لهندسة الصفقات التي يديرها ، يبدو أن قد اعتمد سياسة "التوقيت المزدوج" لفك ارتباط الجبهات المشتعلة. فبينما منح هدنة مفتوحة بلا مهلة زمنية محددة، مبقياً إياها تحت مقصلة الحصار البحري الذي بدأ في 13 نيسان، اختار للبنان مساراً مختلفاً تماماً، محاصراً المفاوضات بسقف زمني لا يتجاوز الأسابيع الثلاثة.

تقول مصادر "لبنان٢٤": "إن هذا التباين ليس عفوياً؛ ففي ، يُنظر إلى كملف جاهز للقطاف السياسي السريع، حيث تُستخدم الأسابيع الثلاثة كأداة ضغط لانتزاع تنازلات سياسية وتشريعية كبرى ووضع ترتيبات حدودية نهائية. أما مع ، فإن "الزمن المفتوح" هو السلاح الأمثل لاستنزافها اقتصادياً تحت وطأة الحصار البحري المستمر، ومنعها من التدخل في "المفوضات الاسرائيلية" التي يسعى لإنجازها بسرعة، فارضاً واقعاً جديداً يفصل بين طموحات طهران الإقليمية وحسابات لبنان السيادية.

وتضيف مصادر "لبنان٢٤": "بينما تفرض واشنطن هذا الإيقاع "الصاعق"، لا يزال الحديث عن مفاوضات مرتقبة في "إسلام آباد" يراوح مكانه في منطقة رمادية، وسط غياب أي مؤشرات توحي بالخرق أو الحسم.