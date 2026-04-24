في أنطلياس.. وفد من "التيار" يكرّم شهداء الإبادة الأرمنية بوضع إكليل من الزهر

شارك وفد من " "، في المراسم التي أقيمت في كاثوليكوسية بيت كيليكيا الكبير للأرمن الارثوذكس في أنطلياس، في مناسبة الذكرى السنوية 111 للإبادة الأرمنية.





ووضع الوفد إكليلًا من الزهر على نصب الإبادة، "تكريمًا لأرواح الضحايا واستذكارًا لهذه المأساة التاريخية".





وضمّ الوفد للشؤون الإدارية غسان الخوري، والنائب السابق إدي معلوف، إلى جانب رافي جنجيان وريكاردو ملكيان.





وخلال الزيارة، شدّد أعضاء الوفد على أهمية إحياء هذه الذكرى، ليس فقط كواجب إنساني وأخلاقي تجاه الشعب الأرميني، بل أيضًا كرسالة عالمية تؤكد ضرورة رفض الإبادة الجماعية بكل أشكالها، والعمل على منع تكرارها في أي مكان في العالم.





كذلك، أكد أعضاء الوفد "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين اللبناني والأرميني، والدور البارز الذي لعبه اللبنانيين من أصول أرمنية في على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية"، معتبرين أن "هذه الذكرى تشكّل محطة للتأمل في قيم العدالة والذاكرة والإنسانية".

