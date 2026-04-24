تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في أنطلياس.. وفد من "التيار" يكرّم شهداء الإبادة الأرمنية بوضع إكليل من الزهر

Lebanon 24
24-04-2026 | 16:40
A-
A+
في أنطلياس.. وفد من التيار يكرّم شهداء الإبادة الأرمنية بوضع إكليل من الزهر
في أنطلياس.. وفد من التيار يكرّم شهداء الإبادة الأرمنية بوضع إكليل من الزهر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شارك وفد من "التيار الوطني الحر"، في المراسم  التي أقيمت في كاثوليكوسية بيت كيليكيا الكبير للأرمن الارثوذكس في أنطلياس، في مناسبة الذكرى السنوية 111 للإبادة الأرمنية.


ووضع الوفد إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الإبادة، "تكريمًا لأرواح الضحايا واستذكارًا لهذه المأساة التاريخية".


وضمّ الوفد نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري، والنائب السابق إدي معلوف، إلى جانب رافي جنجيان وريكاردو ملكيان.


وخلال الزيارة، شدّد أعضاء الوفد على أهمية إحياء هذه الذكرى، ليس فقط كواجب إنساني وأخلاقي تجاه الشعب الأرميني، بل أيضًا كرسالة عالمية تؤكد ضرورة رفض الإبادة الجماعية بكل أشكالها، والعمل على منع تكرارها في أي مكان في العالم.


كذلك، أكد أعضاء الوفد "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين اللبناني والأرميني، والدور البارز الذي لعبه اللبنانيين من أصول أرمنية في لبنان على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية"، معتبرين أن "هذه الذكرى تشكّل محطة للتأمل في قيم العدالة والذاكرة والإنسانية".
التيار الوطني

نائب رئيس

التيار

أرمين

شهداء

كيليك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-04-24
Lebanon24
16:54 | 2026-04-24
Lebanon24
16:48 | 2026-04-24
Lebanon24
16:12 | 2026-04-24
Lebanon24
16:04 | 2026-04-24
Lebanon24
15:59 | 2026-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24