|
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
لبنان
"اختبار كبير" ينتظر لبنان.. كلام إسرائيليّ عن "الهدنة"
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-04-2026
|
16:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن وضع الجبهة بين
لبنان
وإسرائيل في ظل إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، تمديد وقف إطلاق النار لـ3 أسابيع إضافية.
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقول إنّ "وقف إطلاق النار بين
إسرائيل
وحزب الله، ليس مُجرد هدنة تكتيكية،بل هو اختبار استراتيجي حقيقي لقدرة الحكومة
اللبنانية
على استعادة
سيادتها الفعلية وكبح جماح
حزب الله
".
وذكر التقرير أن "تصريح الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن لبنان لم يعد ساحة حرب للآخرين، يعبّر عن طموح سياسي واضح، ولكنه يكشف أيضاً عن فجوة عميقة بين ما هو مرغوب وما يحدث على أرض الواقع"، وأضاف: "بينما يقلل الاتفاق من خطر التصعيد الفوري، إلا أنه لا يعالج جذور الصراع، لا سيما في ظل تعقيد الواقع اللبناني والإقليمي".
واستكمل: "علاوة على ذلك، يمنح هذا الوضع الأطراف الفاعلة الرئيسية، وعلى رأسها
إيران
، فرصة حاسمة للتعافي وإعادة التنظيم وإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز نفوذها. في الواقع، يمثل هذا الوضع تحولاً من احتكاك مفتوح إلى صراع منخفض الحدة، وهو صراع قد يندلع مجدداً في فترة وجيزة، لا سيما إذا انهارت آليات الرقابة".
وأضاف: "حقيقة أنَّ إدارة ترامب مصممة على جعل الترتيب دائماً - من خلال الوساطة الباكستانية وتحت ضغط اميركي مشترك - تزيد من مجال المناورة الدبلوماسية، ولكنها تزيد أيضاً من مجال المخاطرة. ومن منظور جيوسياسي، تُعدّ هذه معضلة متعددة الأبعاد، فالفشل في إنفاذ التفاهمات قد يؤدي إلى جولة أخرى من الهجمات، مما يُفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان ويُقوّض سيادته. في المقابل، قد يُتيح النجاح زخماً لتعزيز مؤسسات الدولة، وتوطيد مكانة الجيش اللبناني، وتوسيع نطاق شرعية
بيروت
الدولية، مع تقليص نفوذ حزب الله وإضعاف المحور
الإيراني
".
واستكمل: "في كلتا الحالتين، يثير وقف إطلاق النار المفروض سؤالاً جوهرياً: هل لبنان قادر على إنشاء آليات فعّالة للرقابة والإنفاذ، أم سيظل معتمداً على جهات أخرى لتحديد مصيره؟ وفي الوقت نفسه، يبرز التساؤل عما إذا كان الأمن الإقليمي لا يزال رهينة للصراع
الإسرائيلي
الإيراني وقيود الإنفاذ الأميركي، أم أن نمطاً جديداً يتبلور هنا".
ولفت التقرير إلى أنَّ "التحرك الأميركي الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار، يعكسُ ضغطاً دبلوماسياً مركزاً مُمارساً في آنٍ واحد على القدس وبيروت، بهدف توفير فرصة استراتيجية ضيقة ولكنها بالغة الأهمية"، وتابع: "كذلك، تهدف هذه الفرصة إلى إتاحة المجال للتقدم نحو تسوية إقليمية أوسع، بل وحتى أن تكون حافزاً لتخفيف حدة التوترات في ساحات أخرى، بما في ذلك
قطاع غزة
والأزمة في مضيق هرمز".
ويتحدث التقرير عن أن هناك إشارات أميركية مفادها أن لبنان يحظى بدعمٍ أميركي كبير، مشيراً إلى أن واشنطن تُبدي اهتماماً واضحاً بكبح التصعيد وتعزيز الاستقرار في شمال البلاد، مع تقليص نطاق عمل "حزب الله".
وتابع التقرير: "في الوقت نفسه، قد يُعيد نجاح أو فشل وقف إطلاق النار تشكيل موازين القوى الإقليمية، مثل تعزيز الردع الإسرائيلي، وتحقيق الاستقرار على الحدود، وفتح الباب أمام مزيد من المفاوضات. من جهة أخرى، قد يؤدي الفشل إلى تصعيد سريع، لا سيما إذا انهارت آليات الرصد والإنفاذ، أو إذا حاولت جهات إقليمية أخرى - وعلى رأسها إيران وشبكة وكلائها، بما في ذلك الجماعات الشيعية في العراق - تقويض التفاهمات".
ويعتبر التقرير أن "وقف إطلاق النار في لبنان يمثل مختبراً للمخاطر الجيوسياسية"، مشيراً إلى أن "الهدنة الحالية هي مساحة وسيطة بين خفض التصعيد وزيادته".
ويختم التقرير: "إن وقف إطلاق النار في لبنان ليس مجرد هدنة تكتيكية، بل هو أيضاً اختبار جيوسياسي لصدقية
الولايات المتحدة
وقدرتها على التأثير في مواجهة الجهود المبذولة للحفاظ على الردع الإيراني. إنها لحظة حاسمة تتيح فرصة نادرة لاستعادة السيادة اللبنانية وعزل بيروت عن حلقة الخنق التي تفرضها طهران، ولكنها في الوقت نفسه اختبار صعب لقدرات إنفاذ القانون والحكم في ظل ضغوط سياسات إدارة ترامب غير المتوقعة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عن "هدنة لبنان".. كلام أميركيّ وحديث عن "تحدّ كبير"
Lebanon 24
عن "هدنة لبنان".. كلام أميركيّ وحديث عن "تحدّ كبير"
25/04/2026 02:26:09
25/04/2026 02:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن تسلل لـ"حزب الله": الحرب ستُكلفه ثمناً باهظاً
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن تسلل لـ"حزب الله": الحرب ستُكلفه ثمناً باهظاً
25/04/2026 02:26:09
25/04/2026 02:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة الخيام رغم الهدنة التي أعلنت ليل أمس
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة الخيام رغم الهدنة التي أعلنت ليل أمس
25/04/2026 02:26:09
25/04/2026 02:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "الخط الأصفر" خرقٌ للهدنة؟ مصدرٌ عسكريّ يتكلم عن "الاتفاق الملغوم"
Lebanon 24
هل "الخط الأصفر" خرقٌ للهدنة؟ مصدرٌ عسكريّ يتكلم عن "الاتفاق الملغوم"
25/04/2026 02:26:09
25/04/2026 02:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:59 | 2026-04-24
24/04/2026 04:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
6 شهداء في الجنوب اليوم.. ماذا أعلنت "الصحة"؟
Lebanon 24
6 شهداء في الجنوب اليوم.. ماذا أعلنت "الصحة"؟
16:54 | 2026-04-24
24/04/2026 04:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أنطلياس.. وفد من "التيار" يكرّم شهداء الإبادة الأرمنية بوضع إكليل من الزهر
Lebanon 24
في أنطلياس.. وفد من "التيار" يكرّم شهداء الإبادة الأرمنية بوضع إكليل من الزهر
16:40 | 2026-04-24
24/04/2026 04:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في روميه.. هذا ما فعله شخص يتعاطى المخدرات
Lebanon 24
في روميه.. هذا ما فعله شخص يتعاطى المخدرات
16:12 | 2026-04-24
24/04/2026 04:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الوطني لـ"قدامى موظفي الدولة": متضامنون مع روابط العاملين في القطاع العام
Lebanon 24
المجلس الوطني لـ"قدامى موظفي الدولة": متضامنون مع روابط العاملين في القطاع العام
16:04 | 2026-04-24
24/04/2026 04:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بري "غير راضٍ" عن وزيرة!
Lebanon 24
بري "غير راضٍ" عن وزيرة!
08:00 | 2026-04-24
24/04/2026 08:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
Lebanon 24
بالفيديو: "عبارة" من سفيرة لبنان في أميركا أعجبت ترامب.. شاهدوه
02:16 | 2026-04-24
24/04/2026 02:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يتلقى دولارات من خارج لبنان.. معلومة جديدة
Lebanon 24
لمن يتلقى دولارات من خارج لبنان.. معلومة جديدة
14:43 | 2026-04-24
24/04/2026 02:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستعاود قصف لبنان رغم "الهدنة"
Lebanon 24
عاجل.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستعاود قصف لبنان رغم "الهدنة"
13:16 | 2026-04-24
24/04/2026 01:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعملية جراحية.. نتنياهو يعلن إصابته بمرض خطير!
Lebanon 24
خضع لعملية جراحية.. نتنياهو يعلن إصابته بمرض خطير!
08:13 | 2026-04-24
24/04/2026 08:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
16:59 | 2026-04-24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:54 | 2026-04-24
6 شهداء في الجنوب اليوم.. ماذا أعلنت "الصحة"؟
16:40 | 2026-04-24
في أنطلياس.. وفد من "التيار" يكرّم شهداء الإبادة الأرمنية بوضع إكليل من الزهر
16:12 | 2026-04-24
في روميه.. هذا ما فعله شخص يتعاطى المخدرات
16:04 | 2026-04-24
المجلس الوطني لـ"قدامى موظفي الدولة": متضامنون مع روابط العاملين في القطاع العام
15:59 | 2026-04-24
قصف وتفجيرات.. ماذا حصل ليلاً في الجنوب؟
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
25/04/2026 02:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
25/04/2026 02:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
25/04/2026 02:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
