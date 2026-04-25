طقس ربيعي يسيطر على الأجواء.. ولكن الامطار عائدة

يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية دافئة يرافقها رياح ناشطة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية والتي من المتوقع أن تبدأ بالانخفاض ابتداءاً من ظهر الاحد فيتحول الطقس الى ربيعي متقلب وممطر أحياناً تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية ومصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً ويستمر تأثيره حتى مساء الثلاثاء حيث يعود ويستقر تدريجياً .



ويكون الجو غداً غائماً جزئياً بسحب مرتفعة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض تدريجياً اعتباراً من الظهرمع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم فتمسي الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة وموحلة يرافقها برق ورعد خاصة في المناطق الداخلية كما تنشط الرياح أحياناً.

الإثنين:

غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية،تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما يرتفع موج البحر، تنحسر الأمطار ليلا.

الثلاثاء:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ،تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال .تتكاثف الغيوم ابتداءاً من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحياناً مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد، يتحسن الطقس تدريجياً خلال الليل .



الانقشاع: جيّد الى متوسط.

الرطوبة النسبية على الساحل:

بين ٤٠ و٨٥ % .



حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ١٩°م.

الضغط الجوي: ١٠١٢ HPA

أي ما يعادل: ٧٥٩ ملم زئبق

ساعة : ٠٥:٥٥

ساعة غروب الشمس: ١٩:١٧

