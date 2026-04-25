23
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
لبنان
طقس ربيعي يسيطر على الأجواء.. ولكن الامطار عائدة
Lebanon 24
25-04-2026
|
04:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتأثر
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية دافئة يرافقها رياح ناشطة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية والتي من المتوقع أن تبدأ بالانخفاض ابتداءاً من ظهر الاحد فيتحول الطقس الى ربيعي متقلب وممطر أحياناً تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية ومصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً ويستمر تأثيره حتى مساء الثلاثاء حيث يعود ويستقر تدريجياً .
ويكون الجو غداً غائماً جزئياً بسحب مرتفعة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض تدريجياً اعتباراً من الظهرمع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم فتمسي الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة وموحلة يرافقها برق ورعد خاصة في المناطق الداخلية كما تنشط الرياح أحياناً.
الإثنين:
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية،تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما يرتفع موج البحر، تنحسر الأمطار ليلا.
الثلاثاء:
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ،تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال .تتكاثف الغيوم ابتداءاً من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحياناً مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد، يتحسن الطقس تدريجياً خلال الليل .
الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين ١٥ و٤٥كم/س .
الانقشاع: جيّد الى متوسط.
الرطوبة النسبية على الساحل:
بين ٤٠ و٨٥ % .
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.
حرارة سطح الماء: ١٩°م.
الضغط الجوي: ١٠١٢ HPA
أي ما يعادل: ٧٥٩ ملم زئبق
ساعة
شروق الشمس
: ٠٥:٥٥
ساعة غروب الشمس: ١٩:١٧
الشتاء لم ينتهِ بعد.. طقس ربيعي يسيطر على لبنان ولكن الأمطار عائدة!
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. طقس ربيعي يسيطر على لبنان ولكن الأمطار عائدة!
25/04/2026 14:50:52
25/04/2026 14:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض متمركز فوق مصر سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض متمركز فوق مصر سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
25/04/2026 14:50:52
25/04/2026 14:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كتل هوائية شديدة البرودة ستضرب لبنان.. الأمطار عائدة في هذا الموعد
Lebanon 24
كتل هوائية شديدة البرودة ستضرب لبنان.. الأمطار عائدة في هذا الموعد
25/04/2026 14:50:52
25/04/2026 14:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار والثلوج عائدة... هكذا سيكون الطقس في لبنان إبتداءً من يوم غدّ
Lebanon 24
الأمطار والثلوج عائدة... هكذا سيكون الطقس في لبنان إبتداءً من يوم غدّ
25/04/2026 14:50:52
25/04/2026 14:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجعية سياسية "حذرة جداً"
Lebanon 24
مرجعية سياسية "حذرة جداً"
07:49 | 2026-04-25
25/04/2026 07:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الشرعي الأعلى يدعو إلى الابتعاد عن الخطاب التخويني والفتنوي
Lebanon 24
المجلس الشرعي الأعلى يدعو إلى الابتعاد عن الخطاب التخويني والفتنوي
07:11 | 2026-04-25
25/04/2026 07:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق داخل منزل في مخيم نهر البارد
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق داخل منزل في مخيم نهر البارد
06:09 | 2026-04-25
25/04/2026 06:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لجان مطار القليعات تحذر من أي محاولة لتعطيله
Lebanon 24
لجان مطار القليعات تحذر من أي محاولة لتعطيله
06:00 | 2026-04-25
25/04/2026 06:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
المشاريع الانمائية في جبيل بين المدير العام للطرق والمباني والحواط
Lebanon 24
المشاريع الانمائية في جبيل بين المدير العام للطرق والمباني والحواط
05:55 | 2026-04-25
25/04/2026 05:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
بري "غير راضٍ" عن وزيرة!
Lebanon 24
بري "غير راضٍ" عن وزيرة!
08:00 | 2026-04-24
24/04/2026 08:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يتلقى دولارات من خارج لبنان.. معلومة جديدة
Lebanon 24
لمن يتلقى دولارات من خارج لبنان.. معلومة جديدة
14:43 | 2026-04-24
24/04/2026 02:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح اشتقلك يا رفيق العمر".. الموت يؤلم الفنان عاصي الحلاني (صورة)
Lebanon 24
"رح اشتقلك يا رفيق العمر".. الموت يؤلم الفنان عاصي الحلاني (صورة)
03:45 | 2026-04-25
25/04/2026 03:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستعاود قصف لبنان رغم "الهدنة"
Lebanon 24
عاجل.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستعاود قصف لبنان رغم "الهدنة"
13:16 | 2026-04-24
24/04/2026 01:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعملية جراحية.. نتنياهو يعلن إصابته بمرض خطير!
Lebanon 24
خضع لعملية جراحية.. نتنياهو يعلن إصابته بمرض خطير!
08:13 | 2026-04-24
24/04/2026 08:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
