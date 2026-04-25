خطة إسرائيلية في جنوب لبنان.. "ملامحها عسكرية - معنوية"

تقولُ مصادر معنية بالشأن العسكري لـ" " إنَّ الجيش يسعى لتكثيف عمليات التدمير في انطلاقاً من هدفين: الأول وهو جعل الأرض مكشوفة أمامه كي ينزع من " " ورقة استخدام المباني والوحدات السكنية كنقطة انطلاق هجومية أو دفاعية أو حتى لوجستية.



أما الهدف الثاني فيرتبطُ بمحاولة تعزيز ورقة الضغط على بيئة "حزب الله" لدفعها إلى الانتفاض على "حزب الله" لاحقاً خصوصاً إن لم تكن هناك قدرة مالية كبرى على إعادة إعمار ما تهدّم.



وذكرت المصادر أنّ إسرائيل تعملُ على جبهتين، عسكرية ومعنوية، مشيرة إلى أن "تكرر الهجمات في مناطق أخرى خارج جنوب ، قد يحملُ معه ذات السياسة التدميرية المعتمدة في المناطق الحدودية، وذلك لترسيخ ضغطٍ فعلي داخلي يطالُ شرائح أخرى في لبنان وتحديداً تلك البعيدة عن بيئة الحزب".



وختمت المصادر بالقول إن ما يجري يكشف عن خطة إسرائيلية ممنهجة، فيما ملامحها تظهرُ تباعاً من خلال الخطوات المعتمدة، بينما التوسع البري بات ضاغطاً بشدة ويكشف عن "تثبيت وجود مرحلي" قد يطولُ كثيراً.

