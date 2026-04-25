تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

خطة إسرائيلية في جنوب لبنان.. "ملامحها عسكرية - معنوية"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-04-2026 | 07:56
A-
A+
خطة إسرائيلية في جنوب لبنان.. ملامحها عسكرية - معنوية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقولُ مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إنَّ الجيش الإسرائيلي يسعى لتكثيف عمليات التدمير في جنوب لبنان انطلاقاً من هدفين: الأول وهو جعل الأرض مكشوفة أمامه كي ينزع من "حزب الله" ورقة استخدام المباني والوحدات السكنية كنقطة انطلاق هجومية أو دفاعية أو حتى لوجستية. 

أما الهدف الثاني فيرتبطُ بمحاولة إسرائيل تعزيز ورقة الضغط على بيئة "حزب الله" لدفعها إلى الانتفاض على "حزب الله" لاحقاً خصوصاً إن لم تكن هناك قدرة مالية كبرى على إعادة إعمار ما تهدّم.

وذكرت المصادر أنّ إسرائيل تعملُ على جبهتين، عسكرية ومعنوية، مشيرة إلى أن "تكرر الهجمات الإسرائيلية في مناطق أخرى خارج جنوب لبنان، قد يحملُ معه ذات السياسة التدميرية المعتمدة في المناطق الحدودية، وذلك لترسيخ ضغطٍ فعلي داخلي يطالُ شرائح أخرى في لبنان وتحديداً تلك البعيدة عن بيئة الحزب". 

وختمت المصادر بالقول إن ما يجري يكشف عن خطة إسرائيلية ممنهجة، فيما ملامحها تظهرُ تباعاً من خلال الخطوات المعتمدة، بينما التوسع البري بات ضاغطاً بشدة ويكشف عن "تثبيت وجود مرحلي" قد يطولُ كثيراً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

بري بات

لبنان24

بري با

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:26 | 2026-04-25
Lebanon24
09:39 | 2026-04-25
Lebanon24
09:28 | 2026-04-25
Lebanon24
09:22 | 2026-04-25
Lebanon24
07:54 | 2026-04-25
Lebanon24
07:49 | 2026-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24