لبنان
خطة إسرائيلية في جنوب لبنان.. "ملامحها عسكرية - معنوية"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-04-2026
|
07:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقولُ مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"
لبنان24
" إنَّ الجيش
الإسرائيلي
يسعى لتكثيف عمليات التدمير في
جنوب لبنان
انطلاقاً من هدفين: الأول وهو جعل الأرض مكشوفة أمامه كي ينزع من "
حزب الله
" ورقة استخدام المباني والوحدات السكنية كنقطة انطلاق هجومية أو دفاعية أو حتى لوجستية.
أما الهدف الثاني فيرتبطُ بمحاولة
إسرائيل
تعزيز ورقة الضغط على بيئة "حزب الله" لدفعها إلى الانتفاض على "حزب الله" لاحقاً خصوصاً إن لم تكن هناك قدرة مالية كبرى على إعادة إعمار ما تهدّم.
وذكرت المصادر أنّ إسرائيل تعملُ على جبهتين، عسكرية ومعنوية، مشيرة إلى أن "تكرر الهجمات
الإسرائيلية
في مناطق أخرى خارج جنوب
لبنان
، قد يحملُ معه ذات السياسة التدميرية المعتمدة في المناطق الحدودية، وذلك لترسيخ ضغطٍ فعلي داخلي يطالُ شرائح أخرى في لبنان وتحديداً تلك البعيدة عن بيئة الحزب".
وختمت المصادر بالقول إن ما يجري يكشف عن خطة إسرائيلية ممنهجة، فيما ملامحها تظهرُ تباعاً من خلال الخطوات المعتمدة، بينما التوسع البري بات ضاغطاً بشدة ويكشف عن "تثبيت وجود مرحلي" قد يطولُ كثيراً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
جبهة الجنوب قابلة للاشتعال وملامح قواعد اشتباك جديدة وتصعيد إسرائيلي بالتفجير والخرائط
حزب الله: استهداف جرافة عسكرية "دي 9" عند مثلث التحرير جنوبي لبنان
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف بلدة كفرا – جنوب لبنان
"لبنان 24": غارات إسرائيلية تستهدف بلدات رشاف وحانين وياطر ومجدل سلم جنوب لبنان
بالفيديو... هذا ما يجري في "ساقية الجنزير"
بالفيديو... هذا ما يجري في "ساقية الجنزير"
وقفة احتجاجية للجان المساعدين القضائيين يوم الاثنين
في طرابلس.. سقوط طفل من شرفة منزله
معلومات جديدة عن لقاء عون نتنياهو!
جنبلاط يلتقي الشرع في قصر الشعب
لمن يتلقى دولارات من خارج لبنان.. معلومة جديدة
لمن يتلقى دولارات من خارج لبنان.. معلومة جديدة
"رح اشتقلك يا رفيق العمر".. الموت يؤلم الفنان عاصي الحلاني (صورة)
"رح اشتقلك يا رفيق العمر".. الموت يؤلم الفنان عاصي الحلاني (صورة)
عاجل.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستعاود قصف لبنان رغم "الهدنة"
عاجل.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستعاود قصف لبنان رغم "الهدنة"
بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى الحريري أحد أفراد "حرسه الخاص"
بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى الحريري أحد أفراد "حرسه الخاص"
هذه "أفضل فرصة لحزب الله".. صحيفة أميركيّة تكشف
هذه "أفضل فرصة لحزب الله".. صحيفة أميركيّة تكشف
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
