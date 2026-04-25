مرقص: تحقيق الاستقرار يشترط انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط المحتلة

أكد وزير الإعلام بول مرقص في حديث BBC News المطالب من حيث تمديد وتثبيت وقف اطلاق النار كخطوة أساسية لتحقيق أهداف الأخرى، بإنسحاب قوات من الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى، وتسوية النقاط العالقة على الحدود، تزامناً مع المطلب الأساسي للبنان بوقف الخروق ، سواء كانت جواً أو بحراً أو براً في لبنان.

وقال: "ان الحكومة اللبنانية اتخذت قرارت مهمة بشأن نشر وحصرية السلاح، غير أن الاحتلال الإسرائيلي والهجمات المعادية شكّلت أحد العوائق الأساسية أمام استكمال تنفيذ هذه المقررات".

وأضاف الوزير مرقص:" في المرحلة السابقة، قبل هذه الحرب، اتخذت الحكومة اللبنانية خلال 15 شهراً خطواتٍ مهمة من أجل استعادة سلطة كامل الأراضي اللبنانية عبر مراحل زمنية، لكنها لم تتمكن من استكمال تلك الخطوات بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية وعوامل أخرى عديدة، ومنها أننا نحتاج أيضا إلى الكثير من الدعم للجيش اللبناني وإلى الوقت اللازم لإتمام ذلك بشكل كامل، إلا أن الحرب جاءت لتوقف تلك الجهود، ولبنان على استعدادٍ الآن لإعادة إطلاق تلك الخطوات الجوهرية من أجل نشر الجيش اللبناني مجدداً حتى الحدود كما قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".

وقال :" إن الهدف هو تحقيق الاستقرار، وهذا يشترط أساساً انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل تمكين الجيش اللبناني من إعادة الانتشار مجددا، وهو على استعداد للقيام بذلك".

وأشار الوزير مرقص إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية تتوخّى الوفاء بإلتزامات لبنان انطلاقا من مصالح الدولة اللبنانية، لأن لدينا بالفعل مصلحة في القيام بذلك.

وكشف الوزير مرقص ردّاً على سؤال أن استشهاد الصحافية آمال خليل نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية جعل الامور أكثر تعقيداً لأن صحافيينا ليسوا أهدافا عسكرية ولا ينبغي أن يكونوا أهدافا للهجمات الإسرائيلية ولا نقبل ذلك، وكذلك المدنيون والعاملون في المجال الطبي. وقال:" ان هذا خرق للقانون الإنساني الدولي، خصوصا عندما نتحدث عن اتفاقات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات لعام 1977، ولا سيما المادة 79 من البروتوكول الأول التي لا تكتفي بمنع استهداف الصحافيين فحسب بل تفرض على جميع الأطراف المشاركة في الحرب حمايتهم".

وختم الوزير مرقص:" ان ما حصل هو أمر غير مقبول وينبغي ألا يتكرر. وقد اتخذ لبنان قرارات على مستوى الحكومة، وكان آخرها الأول من أمس بناء على طلبي، من أجل استكمال الملف لاتخاذ جميع الإجراءات والشكاوى اللازمة أمام المراجع الدولية".