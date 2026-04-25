أول بيان لـأمن الدولة بعد حادثة ساقية الجنزير.. هذا ما جاء فيه

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:



إلحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 18-4-2026، ومتابعةً لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمسّ بالأمن الاقتصادي، وبعد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة عن الحضور إلى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، وبناء لإشارة المالية القاضية بإحضاره، قامت دورية من هذه بتنفيذ الإشارة القضائية، فاعترضها عدد من المواطنين ومنعت من تنفيذ مهمتها، مما اضطر بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم ولم يصب أحد بأذى.



ويتم إجراء التحقيق بإشراف العامة العسكرية.





