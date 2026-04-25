لبنان

غارات وتفجيرات وسقوط شهداء.. ما جديد ميدان الجنوب؟

Lebanon 24
25-04-2026 | 11:56
غارات وتفجيرات وسقوط شهداء.. ما جديد ميدان الجنوب؟
شنَّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من المناطق في جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أنَّ القصف استهدف مبنى مؤلفاً من 3 طبقات في صفد البطيخ، كما طال القصف أيضاً الجميجمة وكونين، بينما سُجلت عمليات تفجير ونسف في بنت جبيل من قبل الجيش الإسرائيلي.
كذلك، أقدم العدو الإسرائيلي على استهداف بلدة حولا بسلاح المدفعية، فيما سُجلت عمليات تفجير في بلدات يارون، القنطرة والطيبة.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء السبت، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة صفد البطيخ - قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيدين و17 جريحاً.
أيضاً، قالت الوزارة إنَّ غارتي العدو الإسرائيلي على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف قضاء النبطية، أدتا إلى استشهاد 4 مواطنين.
