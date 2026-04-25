غارات وتفجيرات وسقوط شهداء.. ما جديد ميدان الجنوب؟

شنَّ العدو ، مساء اليوم السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من المناطق في .



وذكرت المعلومات أنَّ القصف استهدف مبنى مؤلفاً من 3 طبقات في صفد البطيخ، كما طال القصف أيضاً الجميجمة وكونين، بينما سُجلت عمليات تفجير ونسف في بنت من قبل الجيش الإسرائيلي.

كذلك، أقدم العدو الإسرائيلي على استهداف بلدة حولا بسلاح المدفعية، فيما سُجلت عمليات تفجير في بلدات يارون، القنطرة والطيبة.

بدورها، أعلنت ، مساء السبت، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة صفد البطيخ - قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيدين و17 جريحاً.